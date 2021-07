Les cybercriminels intéressés par le clonage des voix de célébrités

12/07/2021 à 10h16 CEST

SPORT.es

Comme la technologie de Le clonage vocal est devenu de plus en plus efficace, il intéresse de plus en plus les acteurs et les cybercriminels. Lorsque Tim Heller a entendu pour la première fois sa voix clonée, il a déclaré qu’elle était si précise que “ma mâchoire a touché le sol … c’était époustouflant”.

Le clonage vocal, c’est lorsqu’un programme informatique est utilisé pour générer une copie synthétique et personnalisable à partir de la voix d’une personne. À partir d’un enregistrement de quelqu’un qui parle, le logiciel peut ensuite reproduire sa voix en prononçant n’importe quel mot ou phrase qu’il tape sur un clavier.

Les progrès technologiques récents sont tels que l’audio généré par ordinateur est maintenant considéré comme étrangement précis. Le logiciel peut capter non seulement votre accent, mais aussi votre timbre, hauteur, rythme, fluidité de la parole et de la respiration. Et la voix clonée peut être modifiée pour représenter toute émotion requise, telle que la colère, la peur, le bonheur, l’amour ou l’ennui. Ces fonctionnalités peuvent être utilisées pour faciliter le travail des acteurs de la voix, mais peuvent également être utilisées à des fins criminelles. Ce n’est pas la première fois que des personnalités célèbres sont utilisées pour collecter des fonds et escroquer.