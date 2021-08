Les utilisateurs de plateformes numériques sont exposés à la tromperie et à la cybercriminalité non seulement en raison de lacunes techniques, mais également en raison de vulnérabilités émotionnelles, explique Sebastián Davidovsky, professeur à l’Université de Palerme et auteur du livre “Digital Deception, Real Victims: Stories of Scams par Internet et Hackeos en Argentine”.