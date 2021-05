Les cybercriminels utilisent l’excuse de l’amour et de l’argent pour tromper leurs victimes avec des applications malhonnêtes | La technologie

Cette arnaque qui se produit en Asie a déjà trompé des milliers de personnes, et il est important que vous le sachiez au cas où elle atteindrait l’Occident.

L’écosystème numérique actuel n’est pas sécurisé, c’est pourquoi il faut avoir une certaine culture sur Internet pour savoir quand il est conseillé ou non de partager vos données personnelles.

Les cybercriminels tentent de tromper l’utilisateur avec l’ingénierie sociale en lui fournissant certaines données confidentielles. Et une arnaque récente utilise d’abord les applications de rencontres pour gagner la confiance de ses victimes, et plus tard obtenir leur argent … et sans jamais se voir.

Désormais, les chercheurs en sécurité de la société Sophos ont découvert des centaines d’applications malveillantes pour Android et iOS se présentant comme des applications financières, bancaires et de crypto-monnaie entreprises légitimes utilisant le phishing et l’ingénierie sociale pour tromper leurs victimes.

L’escroquerie a commencé sur des applications de rencontres où les escrocs ont gagné la confiance de leurs victimes. De là, ils ont été invités à parler à d’autres applications de messagerie plus populaires, où ils ont finalement commis l’arnaque.

Une fois que la relation d’amour ou d’amitié sur Internet a fait un pas de plus, le cybercriminel a promis à sa victime gains financiers grâce à différentes applications d’investissement et de crypto-monnaie où ils ont dit qu’ils gagnaient très bien leur vie.

Ainsi, en utilisant deux armes principales telles que l’argent et l’amour / l’amitié, les cybercriminels ont trompé des milliers de personnes à travers des centaines et des centaines d’applications frauduleuses ces derniers temps, ce qui a augmenté avec la pandémie du COVID-19, où les gens passent beaucoup plus de temps à la maison.

Une fois que le cybercriminel a atteint son objectif, complètement disparu, laissant la victime sans argent et totalement impuissante, comprenant plus tard qu’elle était tombée dans une arnaque.

Si la victime n’a pas donné les informations d’identification au cybercriminel, elle a été invitée à accéder à une page Web frauduleuse, qui semblait légitime, où elle a entré ses données, qui ont ensuite atteint un serveur externe et ont été stockées à la disposition des attaquants.

Ils ont également créé des pages Web frauduleuses dans lequel un lien de téléchargement a été fourni qui semblait mener au Google Play Store, mais a installé une application Web chargée de logiciels malveillants à la place.

Les malwares ciblant les appareils mobiles ont continué de croître, tandis que les utilisateurs ne protègent pas leurs téléphones. De plus, les attaques ciblent désormais l’Internet des objets, une industrie avec un très faible niveau de sécurité.

Les cybercriminels sont arrivés à un tel point, qui s’est même fait passer pour un faux support client, avec lequel ils ont continué à tromper les victimes avec un autre type de personnalité jusqu’à ce qu’ils obtiennent les données.

La société de recherche Sophos affirme que la plupart de ces escroqueries visent l’Asie, mais il ne peut être exclu qu’en raison de leur succès, elles puissent atteindre l’Occident.