Les cybermenaces cryptographiques sont à la hausse cette année, la Russie étant la plus durement touchée, selon un rapport

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Les cybermenaces liées aux crypto-monnaies ont augmenté avec la demande croissante d’actifs numériques, a conclu une étude. La Russie, la Thaïlande et le Pérou sont les pays les plus touchés par les attaques malveillantes conçues pour exploiter l’intérêt accru pour l’argent décentralisé, notent les auteurs.

Les marchés de la cryptographie en plein essor éliminent les cybercriminels

Bien que la pandémie de Covid en cours continue de faire les gros titres dans le monde entier, le problème a perdu de son importance dans le paysage des cybermenaces depuis le début de cette année. Dans le même temps, les menaces liées aux crypto-monnaies ont augmenté parallèlement à la hausse des prix des crypto-monnaies au cours des derniers mois, selon un récent rapport d’ESET.

L’acceptation généralisée, y compris par des célébrités et des dirigeants comme le célèbre rappeur américain Snoop Dogg et le PDG de Tesla, Elon Musk, a également contribué à l’attrait croissant des actifs cryptographiques. “Le boom de la crypto-monnaie élimine les cybercriminels”, a souligné la société dans l’étude, publiée plus tôt ce mois-ci et citée par RT lundi.

Les menaces liées aux crypto-monnaies ont commencé à croître au second semestre 2020 et ont continué à augmenter au cours des quatre premiers mois de 2021. Cette catégorie particulière de malwares a augmenté de 18,6 %, avec deux pics liés aux mineurs de crypto-monnaie en février et avril. Notant que les principales crypto-monnaies telles que le bitcoin (BTC) et l’ethereum (ETH) ont atteint leurs sommets historiques au cours de la période, les chercheurs ont commenté :

La tendance à la hausse n’est pas une surprise, car les crypto-monnaies ont considérablement augmenté en valeur ces derniers mois, devenant beaucoup plus tentantes pour les cybercriminels.

La Fédération de Russie est le pays qui a le plus souffert des cybermenaces liées aux crypto-monnaies cette année, représentant 8,9% de toutes les attaques. Les dirigeants du G7 ont récemment demandé au gouvernement de Moscou d’identifier ceux qui abusent des crypto-monnaies dans des attaques de ransomware, comme l’a rapporté Bitcoin.com News. La Russie est suivie de près par la Thaïlande, avec 5,6% des détections, et le Pérou se classe troisième avec 5,3%.

Les mineurs stimulent la croissance des cybermenaces liées aux crypto-monnaies

Le logiciel d’extraction de crypto-monnaie a été le moteur de la croissance des menaces de crypto-monnaie, a déclaré ESET. Selon la firme de cybersécurité, ce type de malware, y compris les attaques de cryptojacking, a augmenté cette année de 22% par rapport aux quatre derniers mois de 2020.

Pendant ce temps, la part des voleurs de crypto a chuté de 28%. Les logiciels malveillants de cette catégorie ciblent souvent les crypto-monnaies les plus grandes et les plus établies, telles que le bitcoin (BTC) et l’ethereum (ETH), dont le minage n’est plus aussi rentable. ESET a constaté une augmentation significative des attaques impliquant l’ETH. Les cybercriminels qui diffusent des logiciels de minage ciblent souvent des pièces plus petites qui sont récemment devenues populaires.

Selon Igor Kabina, ingénieur de détection senior chez ESET, la criminalité liée à la cryptographie dans le cyberespace reste également étroitement liée aux ransomwares. La valeur croissante de la crypto-monnaie, qui selon l’expert est le mode de paiement de référence dans de telles attaques, motive les auteurs à créer davantage de ransomware. “C’est parce que l’anonymat relatif offert par le marché du trading de crypto-monnaie permet aux acteurs de la menace d’augmenter leurs profits sans prendre de risques inutiles”, a expliqué l’expert en cybersécurité.

Avez-vous été la cible de cyberattaques liées à la crypto-monnaie ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

https://news.bitcoin.com/crypto-cyberthreats-spike-this-year-with-russia-hit-the-hardest-report-reveals/