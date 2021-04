Les Dallas Mavericks battent les New York Knicks 86-99

04/03/2021 à 04:21 CEST

Mavericks de Dallas a réussi à gagner devant New York Knicks loin 86-99 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des New York Knicks étaient vaincus sur la route de Minnesota Timberwolves 102-101, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de quatre défaites d’affilée. De leur côté, les Dallas Mavericks ont gagné à domicile pour Celtics de Boston par 108-113, donc après ce résultat, ils ont accumulé quatre victoires consécutives. Pour l’instant Mavericks de Dallas serait exclu des play-offs avec 26 matchs gagnés sur 47 joués, tandis que New York KnicksAprès le match, il continue en barrages avec 24 matchs gagnés sur 49 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a présenté les deux équipes, avec des mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 13-2 au cours du quart pour terminer avec un résultat de 25-22. Puis au deuxième trimestre Mavericks de Dallas a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, en fait, l’équipe a réalisé un 18-2 partiel au cours du quart et a marqué la différence maximale (trois points) à la fin du quart, qui s’est terminée par un résultat partiel de 21-27 . Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 46-49 sur le comptoir.

Au troisième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, qui se sont terminés par un résultat partiel de 23-23 et un total de 69-72. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-2 et ont eu une différence maximale de 15 points (75-90) et le quart s’est terminé par un résultat partiel de 17-27. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score de 86-99 en faveur de Mavericks de Dallas.

Pendant le match, Mavericks de Dallas a remporté la victoire grâce à 26 points, sept passes et huit rebonds de Luka doncic et les 14 points, une passe et huit rebonds de Kristaps Porzingis. Les 14 points, 11 passes et huit rebonds de Julius Randle et les 20 points, une passe et deux rebonds de Alec burks ils n’étaient pas assez pour New York Knicks pourrait gagner la partie.

La prochaine réunion de New York Knicks sera contre Pistons de Detroit dans le Little Caesars Arena. De son côté, le prochain jeu de Mavericks de Dallas sera contre Wizards de Washington dans le Capital One Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.