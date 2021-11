Les Dallas Mavericks de Doncic ne trouvent aucun rival au Texas

Suez pour gagner. Les Dallas Mavericks ont dû laisser tout l’air à San Antonio pour vaincre les Spurs pour la deuxième fois cette saison (108-109) dans un duel qui s’est décidé dans les 20 dernières secondes. Jalen Brunson et quatre lancers francs sans raté de Frank Ntilikina ont mis une distance minimale, mais inaccessible pour un adversaire qui s’est relevé et s’est battu jusqu’à son dernier souffle grâce à Dejounte Murray (23 points) et Devin Vassell (21 ans). Les Mavs sont déjà 3-0 face à leurs frères texans : deux Spurs et un Houston Rockets.

Ce fut un match difficile, dans lequel Dallas ne pouvait avoir un gros avantage qu’au deuxième quart. A partir de là, les coups sont tombés d’un côté à l’autre, Brunson étant le « tueur », selon les termes de Gregg Popovich, entraîneur des Spurs, pour Dallas : c’était 31 points, huit de plus qu’un Luka Doncic qui s’est à nouveau noyé du périmètre. Il ne trouve pas la touche de loin : sur ses 23 buts, 9 sont venus du triple mais avec un très faible 3/12. Il a ajouté 12 rebonds et 7 passes décisives.

Le triple drame

Sa moyenne ce cours est de 25,5% sur trois, la moyenne la plus basse de sa carrière. Il n’était jamais descendu en dessous de 30% avec son plus bas de 31,6% lors de sa deuxième année (deuxième saison). « Plus à l’abri du logo qu’avec tous mes 3 et mes coups francs. Je ne comprends pas comment ce coup entre et alors tous mes coups normaux ne peuvent pas entrer. Je dois travailler sur ces terrains normaux », a-t-il souligné après la victoire, avec un panier presque au centre du terrain inclus, contre Sacramento dimanche dernier. Contre les Kings c’était 1/7. Lors de la défaite suivante contre Miami, il s’est quelque peu amélioré à 3/9. Son chemin de croix, comme il l’admet lui-même, relève aussi du personnel : ce matin, 0/2.

Une bascule difficile pour un vainqueur comme lui, mais la saison ne fait que commencer et, malgré cette séquence dysfonctionnelle chez une star comme lui, les Mavs comptent déjà cinq victoires en huit matchs avec Porzingis à l’infirmerie par derrière. Le centre letton n’a pu disputer que trois matchs cette saison et Kidd espère pouvoir compter sur lui pour ce week-end. La réunion n’avait pas non plus Jakob Poeltl: le centre de départ de San Antonio était bas lors de la saisie des protocoles de sécurité en raison de COVID-19.