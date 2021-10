Voyageur

Les Dallas Mavericks de Mark Cuban poursuivent leur position pro-crypto avec le partenariat numérique Voyager

Les Dallas Mavericks ont été jusqu’à présent l’équipe la plus pro-crypto de la NBA.

La franchise de basket-ball appartenant à Mark Cuban a récemment annoncé qu’elle ouvrirait ses portes à un partenariat de cryptographie avec Voyager Digital, qui vient d’obtenir un investissement stratégique de 75 millions de dollars d’Alameda Research.

Voyager devient partenaire de courtage pour The Mavericks

La marée crypto a balayé la plupart des centres de divertissement et de sport établis aux États-Unis malgré l’incertitude réglementaire. Poursuivant son approche pro-crypto, l’équipe de la National Basketball Association (NBA), Dallas Mavericks, a signé un partenariat pluriannuel avec le célèbre courtier en crypto nord-américain Voyager Digital.

Selon la version du 27 octobre, Voyager a pour mission d’intégrer davantage d’utilisateurs dans l’espace crypto et de déployer des programmes éducatifs et communautaires, des activations mondiales et des promotions populaires d’engagement des fans. Parallèlement à cela, Voyager Digital aura les droits de dénomination exclusifs sur le terrain de jeu Mavs Gaming Hub de Dallas, avec une date future fixée pour le dévoilement du nom.

Le partenariat de cinq ans verra la société de négoce de crypto-monnaie devenir le premier partenaire de courtage international de la franchise de basket-ball appartenant à Mark Cuban.

S’exprimant sur l’objectif plus large de l’accord, le cofondateur et PDG de Voyager, Steve Erlich, a déclaré que le partenariat vise à éduquer les gens sur d’autres moyens de faire croître leur richesse pour atteindre la liberté financière et créer une richesse intergénérationnelle grâce aux actifs numériques.

Depuis qu’ils ont suivi l’exemple des Sacramento Kings en acceptant le premier actif numérique Bitcoin, les Mavericks de Cuba ont passé beaucoup de temps à s’interfacer avec l’espace cryptographique naissant. Mis à part le baromètre crypto, les Dallas Mavericks ont depuis ajouté la pièce parodique populaire DOGE à sa liste de crypto-monnaies prises en charge.

Cuban lui-même a été un fervent partisan des solutions financières de nouvelle génération et est un partisan populaire du protocole d’applications décentralisées (dApps) Ethereum et du protocole de couche deux Polygon Network. Il a également des investissements couvrant la contrefaçon de Bitcoin Dogecoin.

La NBA accueille les partenariats cryptographiques

La récente augmentation des intérêts cryptographiques dans le monde a vu de nombreux critiques réévaluer leurs positions antérieures. Cependant, le monde du sport a été le plus accueillant car de nombreux échanges Bitcoin centralisés ont conclu des partenariats pluriannuels avec de nombreuses équipes.

L’échange crypto de dérivés FTX de Sam Bankman-Fried est un échange crypto notable qui a conclu des accords de parrainage sportif. FTX a signé un accord pluriannuel avec Miami Heat avec un plafond d’investissement annoncé de 135 millions de dollars. L’accord, qui devrait expirer en 2040, donne à FTX des droits de dénomination exclusifs sur le terrain de l’équipe NBA.

En dehors de cela, FTX a récemment signé un autre partenariat avec la Major League Basketball (MLB) dans le cadre d’un autre investissement énorme d’un million de dollars. Le nouvel accord verra FTX reconnu comme le partenaire d’échange crypto officiel de la ligue sportive professionnelle, ainsi que de nombreux autres avantages.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.