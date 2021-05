Les Dallas Mavericks l’emportent sur les Cleveland Cavaliers 97-124

10/05/2021 à 03:51 CEST

Mavericks de Dallas a réussi à gagner contre Les Cavaliers de Cleveland loin de chez eux par 97-124 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Mavericks de Dallas par 110-90, donc après le match, ils ont accumulé onze défaites d’affilée, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile contre Les Cavaliers de Cleveland 110-90, donc après le match, ils ont complété une séquence de cinq victoires consécutives. Mavericks de DallasAvec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 40 matchs gagnés sur 68 joués. Pour sa part, Les Cavaliers de ClevelandAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 21 matchs gagnés sur 68 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart-temps a été marqué par le leadership des joueurs des Dallas Mavericks, ils avaient une différence maximum de 11 points (11-22) jusqu’à terminer avec un résultat de 30-39. Après cela, au deuxième quart-temps, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord et a augmenté l’écart à un maximum de 14 points (38-52) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 23-25. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 53-64 dans l’électronique.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Mavericks de Dallas ils se sont distanciés à nouveau à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 11-2 et ont réalisé la différence maximale (26 points) à la fin du quart et le quart s’est conclu avec un résultat partiel de 19-34 et a 72-98 du résultat global. Enfin, au cours du dernier trimestre Mavericks de Dallas Il a encore augmenté sa différence, a continué à gagner par 30 points (73-103) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 25-26. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un score final de 97-124 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, ils ont mis en évidence Tim Hardaway Jr. Oui Josh Richardson pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 25 points, trois passes et deux rebonds et 20 points, une passe et deux rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Collin Sexton Oui Kevin Love, avec 24 points, sept passes et trois rebonds et huit points, trois passes et 11 rebonds respectivement.

Le prochain match de Les Cavaliers de Cleveland sera contre Indiana Pacers dans le Rocket Mortgage Fieldhouse, tandis que la prochaine réunion de Mavericks de Dallas sera contre Memphis Grizzlies dans le Fedexforum. Consultez le calendrier complet de la NBA.