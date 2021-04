Les Dallas Mavericks ont battu les Detroit Pistons 105-115

30/04/2021 à 04:21 CEST

Mavericks de Dallas Gagné Pistons de Detroit loin de chez eux par 105-115 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Atlanta Hawks par 100-86. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à l’extérieur contre Guerriers de l’état d’or 103-133 et après le match, ils accumulent une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Mavericks de Dallas ce qui lui permettrait d’accéder aux positions Play-off avec 35 victoires en 62 matchs joués, tandis que Pistons de DetroitAprès le match, il resterait pour l’instant hors des positions des barrages avec 19 victoires en 63 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord et s’est terminé par un 26-26. Après cela, au deuxième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 28-34. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 54-60 dans l’électronique.

Au cours du troisième quart-temps, les locaux ont réduit les distances sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 29-26 et 83-86 au total. Enfin, le dernier quart a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce que l’équipe visiteuse réussisse à clôturer le quart avec un résultat partiel 22-29. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 105-115 en faveur de Mavericks de Dallas.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Tim Hardaway Jr. Oui Trey Burke pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 42 points, trois passes et un rebond et 15 points, deux passes et un rebond respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Isaiah Stewart Oui Saddiq bey, avec 20 points et 10 rebonds et 18 points, trois passes et huit rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Mavericks de Dallas sera contre Wizards de Washington dans le Centre American Airlines. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Pistons de Detroit cherchera la victoire contre Charlotte frelons dans le Centre du spectre. Consultez le calendrier complet de la NBA.