Les Dallas Mavericks ont battu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans (125-107)

13/05/2021 à 05:50 CEST

Mavericks de Dallas a gagné à la maison pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 125-107 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Dallas Mavericks ont perdu à domicile contre Memphis Grizzlies 133-104, tandis que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont également perdu à l’extérieur avec Memphis Grizzlies par 115-110 et après le match, ils accumulent un total de quatre défaites au cours des cinq derniers matchs. Apres le jeu, Mavericks de Dallas obtenir une place aux barrages avec 41 matchs gagnés sur 70 joués. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-Orléans il serait exclu des Play-offs avec 31 matchs gagnés sur 70 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart-temps a connu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat de 32-30. Plus tard, au deuxième trimestre Mavericks de Dallas il a pris ses distances dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un score partiel de 14-2 au cours du quart et a élargi l’écart à un maximum de 25 points (63-38) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 45 -28. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 77-58 dans la lumière.

Au troisième quart, les joueurs locaux ont réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 13-2 et ont marqué la différence maximale (31 points) à la fin du quart et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 34 -22 et un résultat global de 111-80. Enfin, lors du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les écarts, même si cela était insuffisant pour pouvoir remporter le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 14-27. Enfin, le match s’est terminé sur un résultat de 125-107 pour les locaux.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Mavericks de Dallas qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Luka doncic Oui Tim Hardaway Jr., qui avait respectivement 33 points, huit passes et huit rebonds et 27 points, deux passes et quatre rebonds. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Willy Hernangomez Oui Jaxson Hayes pour ses actions pendant le match, avec 12 points, trois passes et 10 rebonds et 15 points et six rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Mavericks de Dallas jouera contre Rapaces de Toronto dans le Centre American Airlines, tandis que Pélicans de la Nouvelle-Orléans va affronter Guerriers de l’état d’or dans le Centre de poursuite. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.