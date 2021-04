Les Dallas Mavericks ont battu les Wizards de Washington (87-109)

04/04/2021 à 03h50 CEST

Mavericks de Dallas battre Wizards de Washington loin par 87-109 dans une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs de Washington Wizards ont perdu à domicile contre Pistons de Detroit 120-91, donc après le match, ils ont accumulé quatre défaites consécutives, tandis que les Mavericks de Dallas battaient à l’extérieur. New York Knicks 86-99, donc après le match, ils ont accumulé cinq victoires d’affilée. Mavericks de DallasAprès le match, il est actuellement hors des positions Play-off avec 27 matchs gagnés sur 48 joués. Pour sa part, Wizards de WashingtonAprès le match, il resterait pour l’instant hors des positions Play-off avec 17 victoires en 48 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, les joueurs de Dallas Mavericks ont été les principaux protagonistes, augmentant l’écart à un maximum de six points (5-11) et se terminant par un résultat de 19-24. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les visiteurs ont maintenu leur différence sur le tableau de bord et ont conclu avec un résultat partiel de 28-28. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 47-52 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse s’est distancée dans le jeu électronique, a eu une différence maximale de 13 points (60-73) et a terminé avec un résultat partiel de 20-23 et un total de 67-75. Enfin, dans le dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel de 12-2 et sont venus l’emporter par 22 points (83-105) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 20 – 3. 4. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat de 87-109 en faveur de Mavericks de Dallas.

La victoire de Mavericks de Dallas a été construit sur 26 points, six passes et huit rebonds de Luka doncic et les 15 points et 12 rebonds de Boban Marjanovic. Les 26 points, cinq passes et 14 rebonds de Russell Westbrook et les 18 points et quatre rebonds de Robin Lopez ils n’étaient pas assez pour Wizards de Washington pourrait gagner la partie.

Lors du prochain match de la compétition, Wizards de Washington jouera contre Rapaces de Toronto dans le Amalie Arena. Pour sa part, dans le prochain match, Mavericks de Dallas cherchera la victoire contre Jazz de l’Utah dans le Centre American Airlines. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.