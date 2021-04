Les Dallas Mavericks remportent la victoire contre les Los Angeles Lakers 108-93

25/04/2021 à 05:50 CEST

Mavericks de Dallas a remporté la victoire à domicile contre Les Lakers de Los Angeles par 108-93 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les joueurs des Dallas Mavericks gagnaient à domicile contre Les Lakers de Los Angeles 115-110, donc après le match, ils ont complété une séquence de quatre victoires consécutives. De leur côté, les Lakers de Los Angeles ont perdu à l’extérieur avec Mavericks de Dallas 115-110, donc après le match, ils ont ajouté un total de quatre défaites d’affilée. En ce moment, Mavericks de Dallas Il compte 33 matchs gagnés sur 59 joués, ce qui lui permettrait d’accéder aux positions de barrage, tandis que Les Lakers de Los Angeles il continue également en play-off avec 35 victoires en 60 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains de l’équipe visiteuse, en fait, ils ont obtenu une course de 10-1 pendant le quart jusqu’à ce qu’ils terminent avec 23-26. Plus tard, au deuxième trimestre Les Lakers de Los Angeles a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé une autre course de 12-2 au cours du quart et a eu une différence maximale de 17 points (37-54) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 23-32. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 46-58 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, il s’est rallié Mavericks de Dallas pour égaliser le jeu, il a réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du quart jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 33-21 et un total de 79-79. Enfin, le dernier quart a été dominé par les locaux, en fait, ils ont réalisé une course de 16-2 et ont marqué la différence maximale (15 points) à la fin du quart, et le quart s’est terminé avec un score partiel de 29-14. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 108-93 en faveur de Mavericks de Dallas.

En outre, les acteurs les plus importants de Mavericks de Dallas Ils étaient Dwight Powell Oui Luka doncic, qui a obtenu 25 points, une passe et neuf rebonds et 18 points, 13 passes et huit rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Dennis Schroder Oui Ben McLemore, avec 16 points, 10 passes et quatre rebonds et 20 points et deux rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA Mavericks de Dallas va affronter Kings de Sacramento dans le Centre d’or 1. Pour sa part, Les Lakers de Los Angeles jouera contre Orlando Magic dans le Centre Amway. Consultez le calendrier complet de la NBA.