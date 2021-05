Les Dallas Mavericks remportent une victoire de 114-110 contre les Raptors de Toronto

15 mai 2021 à 05:53 CEST

Mavericks de Dallas a réussi à gagner à domicile pour Rapaces de Toronto par 114-110 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison Pélicans de la Nouvelle-Orléans 125-107, ajoutant un total de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont perdu avec Chicago Bulls 114-102, donc après le match, ils ont terminé une séquence de sept défaites consécutives. Apres le jeu, Mavericks de Dallas obtenir une place aux barrages avec 42 matchs gagnés sur 71 joués. Pour sa part, Rapaces de Toronto il serait exclu des play-offs avec 27 victoires en 71 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart-temps a été dominé par les joueurs des Dallas Mavericks, ils sont arrivés à mener par neuf points (29-20) et ont conclu avec un résultat de 31-26. Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs de Mavericks de Dallas Ils ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un score partiel de 11-2 au cours du quart et ont augmenté l’écart à un maximum de 17 points (61-44) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 35-26. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 66-52 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se rapprocher de la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce trimestre de 10-2 et a réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du trimestre et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 26 à 31 et un total de 92 à 83. Enfin, au cours du dernier trimestre Rapaces de Toronto Il a également réussi à se rapprocher à nouveau sur l’électronique, même si cela était insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 22-27. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 114-110 pour les locaux.

En outre, les acteurs les plus importants de Mavericks de Dallas Ils étaient Luka doncic Oui Kristaps Porzingis, qui a obtenu 20 points, 11 passes et 10 rebonds et 21 points, deux passes et 10 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Jalen Harris Oui Malachie flynn, avec 31 points, quatre passes et deux rebonds et 26 points, cinq passes et six rebonds respectivement.

Le prochain affrontement de Mavericks de Dallas sera contre Minnesota Timberwolves dans le Centre cible. Pour sa part, Rapaces de Toronto cherchera la victoire contre Indiana Pacers dans le Amalie Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.