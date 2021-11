Les Dallas Mavericks sont une énigme préoccupante, même avec un bilan solide

Sur les 10 équipes NBA qui ont remporté au moins 60% de leurs matchs cette saison, une seule a un différentiel de points négatif. Les Mavericks, qui entrent dans le match de vendredi contre les Suns – la moitié arrière d’un match de deux matchs entre les deux équipes, après que Phoenix a remporté une victoire de sept points mercredi – occupent la quatrième place dans l’Ouest à 9-5, malgré avoir a été dominé par 16 points en 14 matchs.

Si vous trouvez ce genre de confusion, eh bien, vous n’êtes pas seul. Je soupçonne qu’un grand nombre de fans de Mavs partagent votre désorientation « chien qui penche la tête », et apprécieraient des éclaircissements sur ce qu’est cette équipe… vous savez… est.

Nous avons une idée de ce que c’est censé être : un poids lourd offensif indomptable mené par les talents européens Luka Doncic, un candidat MVP en devenir dès la seconde où il a atterri aux États-Unis, et Kristaps Porzingis, importé de New York. pour servir de section rythmique de 7 pieds 3 pouces au leader slovène. Cela a été efficace à certains moments, notamment au cours de la saison 2019-2020, lorsque la paire a alimenté l’offensive la plus efficace de l’histoire de la NBA, et pourrait bien avoir éliminé les Clippers favoris au premier tour des séries éliminatoires si ce n’était pour une éjection en douceur. Porzingis du match 1 et un ménisque déchiré le rangeant pour les trois derniers matchs.

Les Mavs se sont efforcés de répéter ces performances la saison dernière, alors que Porzingis avait du mal à retrouver la forme après une longue cure de désintoxication, l’échange Seth Curry contre Josh Richardson a respiré et Dallas est passé du premier au huitième en attaque. Même ainsi, la transcendance de Doncic (plus les forts virages de Tim Hardaway Jr. et Jalen Brunson) a suffi à propulser les Mavs en séries éliminatoires et à redonner la peur de Dieu aux Clippers. Mais après que Dallas ait échoué dans un slugfest de sept matchs, l’organisation a changé dans un bouleversement radical qui a amené l’ancien cadre de Nike Nico Harrison à reprendre les opérations de basket-ball du directeur général de longue date Donnie Nelson; Le légendaire meneur Jason Kidd est venu remplacer Rick Carlisle à la tête du banc des Mavs.

Le pitch général du nouveau régime ? Repenser l’approche défensive d’une équipe qui n’avait pas terminé mieux que 13e des points accordés par possession depuis 2017, et démocratiser une attaque dont Doncic était devenu l’alpha et l’oméga, peut-être au détriment de ses coéquipiers (principalement Porzingis). Jusqu’à présent, cependant, ehhhh. Doncic mène toujours la ligue en termes de temps de possession et de taux d’utilisation, et compte en moyenne autant de touches en zone avant par match, et les Mavs en tant qu’équipe font en moyenne moins de passes par match que la saison dernière (bien que leur pourcentage d’aide soit en hausse par rapport à l’année dernière) . D’un autre côté, alors que la capacité de Dallas à limiter les regards à 3 points a conduit au sixième meilleur profil de tir défensif de la NBA, selon Cleaning the Glass, les Mavs n’ont pas été doués pour empêcher les points, se classant 21e de la ligue en adversaire pourcentage de but sur le terrain effectif.

Tout cela s’ajoute à une équipe légèrement inférieure à la moyenne – 16e en efficacité offensive, 18e en défense – qui a bénéficié de l’un des calendriers d’ouverture les plus doux de l’Ouest (Dallas est 8-1 contre moins de 500 équipes) et d’un fort resserrement -temps de jeu. Les Mavs ont une fiche de 5-1 dans les matchs où le score était à moins de cinq points au cours des cinq dernières minutes, et 3-1 lorsqu’il était à moins de trois points au cours des trois dernières minutes. Avoir un gars qui peut faire ça aide :

Les Mavs ne l’ont pas pour le moment, cependant, avec Doncic mis à l’écart par des entorses au genou et à la cheville seulement cinq matchs après le retour de Porzingis d’un combat avec une tension au bas du dos. Les deux stars de Dallas n’ont partagé la parole que 173 minutes en huit matchs jusqu’à présent, un début de saison agité qui a rendu difficile pour l’équipe de développer beaucoup de chimie et de cohésion.

Bien que Doncic ait raté les deux tiers de ses tirs à l’extérieur de la peinture et qu’il montre une aversion en début de saison pour s’y aventurer (il fait en moyenne moins de trajets vers la jante par match que lors de l’une des deux dernières saisons, et une part de sa carrière faible les tirs arrivent au bord), la star de Dallas a toujours une moyenne de 25-8-8; ses chiffres de score semblent être un bon pari pour augmenter une fois que sa touche de tir se dégèle. Après quelques premiers matchs branlants et une blessure précoce, Porzingis a bien joué, avec une moyenne de 22,8 points sur 0,598 tir réel à faire avec 8,8 rebonds, 2,7 passes décisives et 1,3 bloc en 30,8 minutes par match depuis son retour dans l’alignement.

Kidd a cherché des opportunités de présenter Porzingis lorsque Doncic est assis, atterrissant récemment sur une unité de cinq hommes – KP au centre, Brunson au point, Hardaway Jr., Sterling Brown et Frank Ntilikina sur les ailes – qui a semblé bien dans un course limitée (plus-14 en 24 minutes). Des alignements comme celui-ci arme la menace de la capacité de tir de Porzingis, permettant aux Mavs de jouer un style à cinq qui crée plus de voies de conduite et de coupe en tirant les centres adverses hors de la peinture et en étirant les défenses au-delà de leurs points de rupture :

Le flanquant de Porzingis avec des ailes moins utilisées lui donne également plus de chances de cuisiner; il a marqué 28 points au cours des 24 minutes de cette formation, tirant 10 pour 16 sur le terrain avec un taux d’utilisation de 32,1%.

Les Mavs ont devancé Phoenix de trois points en 18 minutes avec Porzingis au 5, l’équipe générant des passes décisives sur les deux tiers de ses paniers. (Porzingis a réalisé sept passes décisives en carrière contre Phoenix mercredi – le premier match de Dallas sans Doncic cette saison – qui a l’air à l’aise de fonctionner comme un centre de transfert de dribble des coudes et, dans une certaine mesure, de faciliter la sortie du poste, une ride qu’il a été montrer un peu plus récemment.) Avec Doncic et le grand homme polyvalent Maxi Kleber, les constructions de la gamme de petites balles devraient devenir une partie encore plus importante de la rotation de Dallas.

Et pourtant, malgré les alignements de Porzingis-at-the-5 surpassant considérablement ceux dans lesquels il tombe en avant puissant, Kidd le joue au centre environ deux fois moins souvent que Carlisle l’a fait au cours des deux dernières saisons. Cela est dû en partie à la présence continue du grand homme de l’écran et de la plongée Dwight Powell dans la formation de départ – une décision qui, selon Kidd, a été prise comme une « décision de groupe » de concert avec le reste de la liste, mais qui a tendance à cramponner l’espacement de Dallas, ce qui rend plus difficile pour Doncic d’entrer à l’intérieur et pour Dallas de toujours trouver une belle apparence. Ce n’est pas seulement un problème de Powell – au cours de leurs cinq derniers matchs ensemble, les formations Luka-KP avaient été dominées par presque autant de points avec lui hors du terrain qu’elles en avaient avec lui dessus – mais compte tenu des cinq de départ sains, c’est moins-29 en 96 minutes pour la saison, il serait peut-être temps pour le conseil de direction des Mavs de revoir cette décision.

Peut-être, comme cela a été le cas avec Anthony Davis pendant une grande partie de sa carrière, le penchant vers deux grandes files d’attente découle d’un désir d’épargner à Porzingis l’usure d’avoir à se cogner dans les centres adverses nuit après nuit. Il se peut également que Kidd soit un peu dégoûté de la façon dont jouer le Porzingis aux pieds droits et lents au 5 invite les adversaires à le cibler avec un régime régulier de pick-and-roll, visant soit à générer des commutateurs sur des joueurs plus petits qui peuvent époussetez-le sur le périmètre ou tirez vers le haut pour profiter de l’espace qu’il cède en le laissant tomber pour protéger la jante :

Tout cela laisse le sentiment de besoins presque satisfaits mais pas tout à fait – d’une image Magic Eye qui ne devient jamais vraiment plus claire, peu importe à quel point vous plissez les yeux. Un tronçon 5 pour ouvrir le terrain est parfaitement logique aux côtés de Doncic… mais pas s’il n’est qu’un centre à temps partiel auquel vous ne faites pas vraiment confiance pour garder dans l’espace ou commander la ligne arrière de votre défense. Les gros qui ont de meilleures chances de le faire – comme Powell, Kleber et la version théorique de Willie Cauley-Stein (qui n’a pas très bien joué cette saison) – sont parfaitement logiques aux côtés de Doncic… mais pas si vous n’avez pas suffisamment d’autres menaces de score ou de créateurs de coups supplémentaires dans la programmation. Et trouver des joueurs complémentaires capables de générer leur propre attaque dès le rebond, d’abattre des tirs sur la capture et de fournir le type de défense de périmètre serré dont vous avez besoin aux côtés de Doncic, Porzingis et Hardaway Jr. … eh bien, c’est terriblement difficile. (Il y a une raison pour laquelle le nouveau contrat de Mikal Bridges le paiera plus par saison que Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith et Sterling Brown cette année à Dallas réunis.)

Idéalement, le jeu de premier ordre de vos superstars peut effacer toutes les imperfections de la construction de la liste. Il y a lieu d’être optimiste sur cette note: sur une base par minute, la production de Porzingis au cours des six derniers matchs a été conforme à ce qu’il a rendu au cours des six dernières semaines de la saison 2019-2020 avant sa suspension et ce qu’il a fait dans la bulle, et Doncic, même au milieu de sa crise de tir en début de saison, reste incroyable. Mais alors qu’il y a eu des éclairs dans leur course limitée cette saison du genre de synergie que Mark Cuban espérait lorsqu’il a envoyé aux Knicks deux choix de première ronde pour le droit de maximiser Porzingis…

… le couple a surtout lutté de manière exaspérante. On a parfois l’impression que les Mavericks sont trois équipes, et celle dont ils ont le plus besoin pour être formidables – celle sur laquelle Cuban a placé le plus gros pari de Dallas – est celle qui ne fonctionne tout simplement pas tout à fait.

Une fracture à Dallas

Minutes d’alignement Note offensive Note défensive Note nette Minutes d’alignement Note offensive Note défensive Note nette Luka, No Kristaps 62 115,4 100,8 14,6 Kristaps, No Luka 72 110,6 102,0 8,6 Luka et Kristaps 113 108,8 117,3 -8,5 Statistiques depuis le retour de Porzingis de blessure le 6 novembre. Données d’alignement via NBA.com.

Cet écart pourrait bien se stabiliser; nous examinons de petits échantillons, après tout. Luka trouver son contact aiderait beaucoup ; de même, Kidd aurait mélangé la formation de départ pour décongestionner l’espacement de Dallas, et des ailes comme Finney-Smith, Bullock et Brown commenceraient à faire plus d’un tiers de leurs 3 points. Mais toute la prémisse de cette équipe de Mavericks était que l’association de Doncic et de Porzingis produirait une attaque indéfendable qui pourrait submerger les équipes en route vers la gloire des séries éliminatoires. Ce que nous avons vu jusqu’à présent, cependant, suggère que cela pourrait seulement produire un puzzle qui manque encore quelques pièces ; les trouver promet d’être difficile, maintenant que les nouveaux accords pour Doncic et Hardaway Jr. signifient que Dallas ne disposera probablement pas d’une flexibilité financière importante avant plusieurs années. En attendant, les Mavs se branchent curieusement, à la fois meilleurs et pires qu’ils ne devraient l’être.

