Les dangermen italiens qui représentent les plus grandes menaces pour le football rentrent à la maison

L’Angleterre sera rugie par la foule de Wembley dimanche alors qu’elle cherche à soulever son premier trophée majeur depuis 1966 et à ramener le football à la maison, mais se dresse sur leur chemin une équipe italienne extrêmement compétente et entièrement équipée pour gâcher la fête.

L’Italie a été, pour beaucoup de gens, l’équipe la plus impressionnante du tournoi jusqu’à présent, passant la phase de groupes et ramassant des scalps notables en route vers la finale.

Après avoir évincé la Belgique et l’Espagne, ils seront confiants de bouleverser leurs hôtes et de remporter le Championnat d’Europe pour la deuxième fois.

Les Italiens sont à Londres pour tuer les Trois Lions et voici les hommes les plus susceptibles de le faire…

Federico Chiesa



L’ailier de la Juventus n’a débuté que trois des six matches de l’Italie, mais il a parfois été superbe et a marqué deux buts cruciaux pour son pays.

Chiesa a ouvert le score contre l’Autriche en huitièmes de finale et contre l’Espagne en demi-finale, démontrant sa polyvalence alors que les deux buts l’ont vu venir des ailes opposées et marquer avec des pieds différents.

Il n’a jamais marqué que trois buts pour l’Italie, mais a trouvé ses chaussures de tir dans ce tournoi et devra être surveillé de près alors qu’il dérive dans les trois premiers.

Jorginho



Les fans de Premier League sauront tout sur Jorginho, ayant accumulé 141 apparitions pour Chelsea en seulement trois saisons à Stamford Bridge.

Il a attiré l’attention avec son penalty caractéristique, qui a remporté le match contre l’Espagne, mais c’est sa maîtrise du milieu de terrain qui devrait inquiéter l’Angleterre.

Les Espagnols ont réussi à garder Jorginho silencieux, en appuyant intensément et en laissant un homme sur lui tout au long du match, et c’est en grande partie pourquoi ils étaient la meilleure équipe au cours des 120 minutes.

Southgate peut demander à Mason Mount de faire ce travail sur son coéquipier de Chelsea, ou Kalvin Phillips pourrait être chargé de rester proche du joueur de 29 ans, de toute façon, quelqu’un doit essayer de perturber le rythme de la machine qui passe.

Emerson Palmieri



L’homme qui peut à peine obtenir un match à Chelsea la saison dernière cherchera à prouver sa valeur contre l’Angleterre et offrira une menace sur le flanc gauche de l’Italie.

Emerson est entré dans l’équipe en raison de la grave blessure subie par Leonardo Spinazzola contre la Belgique en quarts de finale et avait de grosses bottes à remplir après la superbe forme de l’homme de la Roma ce tournoi.

En demi-finale contre l’Espagne, l’Italie le déployait clairement comme Spinazzola, et Emerson était une arme d’attaque de l’arrière gauche.

Si l’Angleterre joue avec un ailier droit, elle devra être prête à faire un sérieux suivi, si Southgate recourt à des ailiers, Kieran Trippier sera probablement chargé de traiter avec l’homme de Chelsea.

Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci



Il semble impossible d’avoir l’un sans l’autre, donc les deux rochers à l’arrière pour l’Italie sont regroupés ici.

Avec 219 sélections entre eux, les défenseurs centraux ont plus d’expérience que beaucoup d’équipes internationales réunies et en utiliseront chaque once pour essayer de garder Harry Kane silencieux.

Le capitaine anglais a glissé à travers les défenses allemandes, mais les vétérans italiens seront une tâche plus difficile et il faudra un mouvement de haute qualité pour les déjouer.

Ils devront également être surveillés de près dans les virages, où ils constituent une menace offensive dans les airs.

Lorenzo Insigne



L’attaquant de Naples a connu une belle saison au niveau national, marquant 19 buts en Serie A en 35 matchs et il a semblé dangereux à l’Euro 2020, marquant deux fois lors de la course de l’Italie à la finale.

Insigne a quelque chose d’un mouvement de marque alors qu’il coupe de la gauche et enroule un tir dans le coin le plus éloigné avec son pied droit, avec ses buts contre la Belgique et la Turquie venant de cette façon.

Ce sera probablement Kyle Walker qui sera chargé d’empêcher l’Angleterre de tomber dans ce piège particulier et l’arrière droit devra garder Insigne sur son pied gauche, s’il le peut.

