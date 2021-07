Les dangers imminents du yuan numérique chinois et pourquoi il ne représente aucune menace pour Bitcoin ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Sur les près de 80 pays actuellement intéressés par le développement de monnaies numériques de banque centrale (CBDC), la Chine est le leader incontesté. La Chine, l’un des premiers pays à s’intéresser aux CBDC, a également annoncé son intention d’utiliser sa CBDC, le yuan numérique, d’ici les Jeux olympiques de février 2022.

La Banque populaire de Chine (PBOC) teste déjà la stabilité et la convivialité de l’e-CNY, comme la devise est actuellement connue, des millions de personnes en Chine ayant eu la possibilité d’essayer la nouvelle technologie. Le développement le plus récent avec l’e-CNY a été la publication d’un livre blanc qui souligne que la CBDC prendra en charge les contrats intelligents, publié ce mois-ci.

On suppose que le yuan numérique chinois constituera une menace pour les crypto-monnaies en s’intégrant dans le rôle que jouent actuellement les monnaies décentralisées. Les partisans et les analystes de Bitcoin, cependant, estiment que le Yuan numérique ne peut pas rivaliser avec Bitcoin.

Les Bitcoiners ont cependant souligné que contre Bitcoin, le Yuan numérique n’a aucun poids. Il ne résiste même pas au fiat de la valeur financière. La monnaie fiduciaire actuelle la plus largement adoptée est le dollar américain, qui est utilisé comme monnaie de réserve d’environ 60% du marché financier mondial. Pour que l’e-CNY domine le dollar américain, les critiques ont déclaré que la Chine devait prendre la mesure de supprimer les contrôles de capitaux et de permettre à son taux de change de flotter librement et d’être plus transparente. L’e-CNY est loin d’avoir la valeur financière du Bitcoin, et le Bitcoin continue de gagner en adoption.

De plus, le Yuan numérique présente certaines caractéristiques que les critiques ont déjà signalées comme dangereuses. Il a été noté que la seule partie que la CBDC favorisera sera le gouvernement, car il disposera d’une «fenêtre en temps réel» sur chaque transaction effectuée dans le pays, lui fournissant des données précédemment disponibles. Le statut de médiateur des institutions financières commerciales est également menacé par les CBDC, notamment en Chine.

Essentiellement, les CBDC sont en totale opposition avec tout ce que représentent les crypto-monnaies décentralisées telles que Bitcoin. Ils sont limités de la même manière que l’argent liquide. Ils ne sont pas sans permission, non réglementés ou anonymes. Les banques centrales qui les émettent contrôlent leur émission et participent à leur utilisation. Ces failles de l’e-CNY, et que Bitcoin résout complètement, ont mis les partisans de Bitcoin à l’aise.

Notamment, il y a également eu des spéculations selon lesquelles si les États-Unis émettaient une CBDC, cela pourrait renverser Bitcoin. Peu de détails qui ont été divulgués sur la CBDC américaine, bien qu’elle soit encore loin derrière la Chine, indiquent qu’elle accordera plus de poids à la vie privée et coexistera avec l’argent liquide. Cependant, il reste très discutable que toute monnaie émise et soutenue par le gouvernement puisse renverser Bitcoin dans l’adoption mondiale.