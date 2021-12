Les dangers supplémentaires de la surdité chez les personnes âgées

27/12/2021 à 08:00 CET

Sans aucun doute, le perte auditive Il s’agit d’un problème de santé de plus en plus répandu et on estime que plus de 460 millions de personnes dans le monde en souffrent dans une mesure plus ou moins grande.

Mais pas parce que c’est courant, cela devrait passer inaperçu, car la perte auditive (perte auditive) dans personnes majeures est associé à un fonction physique altérée, syndrome de fragilité et handicap dans les activités instrumentales de la vie quotidienne.

Cela peut vous intéresser: Qu’est-ce que la perte auditive et comment est-elle détectée

Ceci est déterminé par un travail réalisé par des chercheurs du CIBER d’épidémiologie et de santé publique (CIBERESP) de l’Université autonome de Madrid (UAM), de l’hôpital universitaire Donostia et de l’hôpital universitaire Ramón y Cajal, avec la collaboration de l’Institut de Madrid. des Etudes Avancées (IMDEA) Alimentation.

Ainsi, analyser ses causes et déterminer les associations avec d’autres maladies ou handicaps chez les personnes âgées a fait l’objet de cette recherche, qui a analysé les données de 1 644 participants de plus de 65 ans dans l’étude espagnole ENRICA Seniors-2. Les résultats ont été publiés dans JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

Comme l’explique le chercheur CIBERESP à l’UAM Humberto Yévènes, pré-doctorant au Département de médecine préventive et de santé publique de l’UAM et premier auteur de l’ouvrage, « nos résultats ont montré une prévalence élevée de surdité qui s’est encore accentuée. plus la fréquence étudiée était élevée et nous avons observé en parallèle la détérioration des activités instrumentales de la vie quotidienne, de la fonction physique et l’augmentation de la fragilité ».

Ne pas entendre double la détérioration physique

Les chercheurs ont estimé que la perte auditive est associée à un risque doublement accru d’altération de la fonction physique, de fragilité et d’invalidité, bien que les mécanismes à l’origine de ces résultats restent à déterminer.

A cet égard, le professeur de l’UAM Francisco Félix Caballero, deuxième signataire des travaux, précise que « davantage de recherches sont nécessaires en la matière, car s’il est déterminé que la perte auditive est un marqueur de fragilité, un bilan médical doit être envisagé. pour détecter un éventuel état fragile.’

L’étude révèle que si la perte auditive contribue de manière significative à la fragilité, un traitement approprié peut retarder le déclin physique et parvenir à un vieillissement plus sain.

Augmente le risque de chutes et de dépression

Le professeur UAM Esther López-García, auteur principal de l’ouvrage, commente qu’« il existe plusieurs voies potentielles qui relient la perte auditive à la fonction physique, puisque la fonction vestibulaire est responsable de l’équilibre. De plus, les associations trouvées peuvent indiquer que d’autres mécanismes biologiques communs peuvent être altérés.

Diverses enquêtes sur le sujet suggèrent également que la perte auditive augmente le risque de chutes accidentelles, l’isolement social et le risque de dépression, facteurs considérés dans cette étude comme médiateurs potentiels de l’association.

Bien que des études longitudinales soient nécessaires pour confirmer les résultats trouvés, cette étude contribue à une meilleure compréhension de l’association entre la perte de la fonction auditive et la capacité fonctionnelle.