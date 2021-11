Les Danois de la Premier League – Vital Football

Jesper Grønkjær

Bien que son nom de famille pose quelques problèmes aux anglophones, Jesper Grønkjær était un joueur important pendant son séjour à Chelsea. L’ailier danois a quitté l’Ajax pour Londres en janvier 2000.

On se souvient le plus de lui à Chelsea pour son but et son aide lors de la victoire 2-1 contre Liverpool lors de la dernière journée de la saison 2002/03, qui a assuré le football de la Ligue des champions et joué un rôle clé dans l’avenir du club.

John Jensen

John Jensen est un autre Danois emblématique d’Arsenal. Le milieu de terrain a déménagé à Arsenal après avoir remporté l’Euro avec le Danemark en 1992. A ce titre, il a participé à la toute première saison de Premier League, où il a disputé 32 matchs.

De nombreux fans de football anglais se souviennent de John Jensen pour son manque de buts. En fait, il n’a réussi qu’un seul but lors de son passage en Premier League. Cela s’est produit lors de sa 98e apparition contre QPR et des t-shirts ont été fabriqués pour commémorer l’événement historique.

Martin Laursen

La carrière de Martin Laursen en Angleterre était très similaire à celle de Daniel Agger dans le sens où le défenseur danois était également beaucoup trop souvent blessé. Lorsqu’il était en forme, Martin Laursen était l’un des meilleurs défenseurs de la Premier League.

Il a déménagé à Aston Villa en 2004 en provenance de l’AC Milan. Laursen, une excellente tête de balle, s’est avéré être un ajustement parfait en Premier League. Il a fait 84 apparitions pour Aston Villa et a marqué huit buts impressionnants. Sa meilleure saison a été en 2007/08 lorsqu’il a disputé tous les matches de championnat et marqué six buts. Malheureusement, il a été contraint de prendre sa retraite la saison suivante.

Kasper Schmeichel

Nous reviendrons sur son père plus tard, mais le CV de Kasper Schmeichel en Premier League est impressionnant en soi. Il a commencé sa carrière à Manchester City mais est parti pour le comté de Notts en raison du manque de temps de jeu.

Après un passage à Leeds, Schmeichel a déménagé à Leicester, où il se trouve depuis 2013. Lors de sa troisième saison, il faisait partie de l’équipe, qui a obtenu une promotion en Premier League. Plus tard, il remportera la Premier League, la FA Cup et le Community Shield. Schmeichel a été nommé capitaine du club suite au départ de Wes Morgan en 2021.

Pierre Schmeichel

Peter Schmeichel est sans doute le plus grand joueur danois de Premier League. Il a également déménagé en Angleterre après avoir remporté l’Euro avec le Danemark en 1992. À ce titre, il faisait partie de l’équipe de Manchester United qui a remporté la première édition de la Premier League devant Aston Villa.

Peter Schmeichel a joué huit saisons pour United. Pendant ce temps, il a remporté cinq titres de champion, trois FA Cups, une League Cup, la Champions League, la Super Cup et quatre Charity Shields. Schmeichel a quitté United pour le Sporting après avoir remporté le triplé en 1999. Il reviendra plus tard au Premier ministre