Les DAO et la prochaine ruée vers l’or du financement participatif

La plus grande histoire de crypto crossover de ces dernières semaines est probablement ConstitutionDAO – un groupe hétéroclite de croyants en crypto qui a levé plus de 40 millions de dollars en ETH, la monnaie du réseau Ethereum, pour acheter une copie originale de la constitution américaine aux enchères.

On a beaucoup parlé des échecs du groupe. Ils n’ont pas vraiment acheté la constitution ; leur structure organisationnelle a dégénéré en chaos ; et ils ont gâché le mécanisme de remboursement, laissant des milliers de cotisants dans l’embarras. Mais ce qu’ils ont accompli est presque aussi stupéfiant que l’étendue de leurs échecs : ConstitutionDAO a obtenu des dizaines de milliers d’adresses pour faire un don de 40 millions de dollars en une semaine environ, sans équipe marketing ni directeur de croissance dédié.

Une partie de cela est due au phénomène plus large du populisme basé sur les mèmes – la même énergie qui a galvanisé les day traders de Reddit pour pomper les actions GameStop en janvier. C’est le frisson du progrès collectif, avec une tournure idéologique sous la forme d’un ennemi identifiable : « Les banques sont mauvaises.

Mais l’augmentation massive témoigne également de la nature rapide et furieuse de la crypto elle-même. Kickstarter, l’une des plateformes de financement participatif les plus reconnues, ne retire pas d’argent de votre compte bancaire tant qu’un projet n’est pas entièrement financé. Et aux États-Unis, Kickstarter opère via les dérogations légales de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour les fonds participatifs réglementés, qui intègrent certaines protections des consommateurs – il y a toutes sortes de choses qu’un projet ne peut pas faire. Si un projet s’enfuit avec votre argent, ou ne construit pas réellement ce qu’ils prévoient de construire, il peut être tenu responsable.

Ce n’est pas le cas avec les crypto crowdfunds, ou du moins pas encore. Avec ConstitutionDAO, la stratégie consistait à collecter les fonds en premier et à déterminer la logistique après coup. Les dons sont venus avec aucune garantie au-delà d’un ensemble de jetons, répartis au prorata en fonction de ce que vous avez investi.

C’est aussi la logique derrière les imitateurs de ConstitutionDAO. Spice DAO (anciennement Dune DAO), qui compte désormais le musicien Grimes parmi ses membres, a levé 11 millions de dollars pour une copie des storyboards « Dune » d’Alejandro Jodorowsky. Mais il ne l’a fait qu’après son échec initial à réunir les fonds nécessaires – la nouvelle augmentation en plusieurs parties était une tentative de rembourser le seul membre du groupe qui avait acheté le manuscrit personnellement.

La principale incitation est que si les choses ne fonctionnent pas, vous avez toujours vos jetons, qui pourraient potentiellement valoir quelque chose sur le marché secondaire. $PEOPLE, le jeton de ConstitutionDAO, a une capitalisation boursière de 271 millions de dollars grâce à des dons d’une valeur bien inférieure. Il se négociait à environ 0,16 $ par jeton à la fin du mois dernier. Les jetons $ SPICE ont jusqu’à présent eu moins de succès, mais ils se négocient certainement.

La nature coup de fouet du marché de la cryptographie est particulièrement adaptée à ce genre de gestes communautaires impulsifs. C’est la logique du « singe dedans », le frisson d’excitation qui vient de tout risquer, avec une composante idéologique supplémentaire. Et cela ne fait pas de mal que le battage médiatique autour du « Web 3.0 » – ce mot à la mode de plus en plus nébuleux – est un crochet brillant auquel les riches investisseurs peuvent s’accrocher.

Bien sûr, ce n’est pas vraiment un phénomène nouveau. La plate-forme de publication sécurisée Mirror, qui a commencé comme une alternative à Substack, est devenue un outil de financement participatif de projets de cryptographie via des jetons non fongibles et des modèles de distribution de jetons dans la veine de ConstitutionDAO. Les premiers utilisateurs l’ont utilisé pour financer des projets artistiques, des essais, des collectifs de musique et d’autres projets amorphes basés sur la cryptographie.

Avec tous ces projets, il y a un sentiment implicite qu’on ne vous doit rien. Cela dépend de la confiance : là où faire un don à un Kickstarter est une expression de bonne volonté, mettre de l’argent dans un crowdfund crypto, c’est comme aider à démarrer une entreprise en démarrage.

La récente ruée vers l’or du crowdfunding joue sur la philosophie de ce joueur. Bien sûr, vous pourriez tout perdre. Mais n’est-ce pas le but ?