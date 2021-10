Les DApp du protocole NEAR peuvent accéder nativement aux oracles open source de DIA

L’association DIA a annoncé l’intégration de son infrastructure Oracle avec le protocole NEAR Layer 1. Cette implémentation est configurée pour permettre le développement de nouvelles applications décentralisées avec un accès facile aux données précises et transparentes fournies par DIA.

Le protocole NEAR, en ligne sur le réseau principal depuis avril 2020, est un réseau blockchain créé et développé par la Fondation NEAR, à l’aide d’un mécanisme de consensus de preuve de participation. L’écosystème NEAR couvre plusieurs secteurs verticaux, y compris DeFi, avec des applications comme Maker, Utility / Infrastructure, avec des outils comme The Graph ou des jeux comme Near Lands. Le protocole NEAR héberge également NFT, permettant aux utilisateurs de créer, d’émettre et de vendre des jetons non fongibles via son moteur Mintbase.

L’écosystème blockchain a vu émerger un certain nombre de nouvelles chaînes axées sur l’efficacité, dans le but de résoudre le problème d’évolutivité montré par des grands livres comme Ethereum en raison de l’augmentation de la taille des blocs et du nombre de transactions quotidiennes. Ces dernières semaines, DIA a annoncé l’intégration de sa fourniture de données avec bon nombre de ces nouveaux réseaux, y compris des chaînes telles que Moonriver, Arbitrum, Celo, Shiden et bien d’autres.

DIA a une approche unique du provisionnement des données par rapport aux autres fournisseurs Oracle. La plate-forme open source d’Oracle collecte des données au niveau de chaque commerçant directement à partir des API d’échange centralisées et en chaîne des échanges décentralisés, tandis que d’autres plates-formes Oracle ajoutent une gamme de fournisseurs de données premium. Cela permet à DIA de rendre les sources de données complètement transparentes et personnalisables pour des cas d’utilisation spécifiques. Il permet également la flexibilité d’obtenir des données pour n’importe quel actif, quel que soit son volume de transactions ou la couverture des fournisseurs de données premium.