Les DApps et les capacités NFT améliorées rendent Cardano pire que Solana

Dans les derniers jours, Cardano (CCC :ADA-USD) a pris du retard Solana (CCC :SOL-USD), bien qu’il ait depuis repris un peu d’élan et pris de l’avance. Au 6 novembre, sa valeur marchande était de 62 milliards de dollars contre 72 milliards de dollars pour Solana, ce qui en fait la 6e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Source : Stanslavs / Shutterstock

Cardano est toujours en baisse d’environ 33% par rapport à son sommet de plus de 3 $. Ce sommet a été atteint début septembre.

En revanche, Solana est à 243 $. C’est très proche de son sommet historique de près de 260 $, qu’il a atteint le 6 novembre. Vous pouvez donc voir que l’élan semble être avec Solana.

Cardano ne bouge pas aussi vite

Certains pensent que c’est parce que Cardano n’est pas considéré comme une menace potentielle pour Ethereum (CCC :ETH-USD) comme Solana. Décrypter dit que ADA n’a pas réussi à suivre le rythme de son collègue « Ethereum killer ».

Solana a été « plus rapide hors de la porte » que Cardano. Il a mis en place des contrats intelligents, des applications de finance décentralisée (DeFi), des jetons non fongibles (NFT), sur un réseau moins encombré que Cardano.

Cardano attire toujours l’attention étant donné que sa récente fonctionnalité de contrat intelligent a été lancée en septembre. J’ai écrit à ce sujet le mois dernier décrivant le hard fork appelé Alonzo qui a lancé les capacités de contrat intelligent pour Cardano qui s’est produite le 12 septembre.

Par exemple, il n’y a pas d’applications décentralisées (dApps) utilisant Cardano comme contrat intelligent. Un article publié dans Decrypt a déclaré que le manque d' »applications tueuses » utilisant les contrats intelligents Cardano est une critique valable.

Le fait est que Cardano n’a pas encore mis en place un écosystème d’applications décentralisées comparable à celui de Solana. C’est probablement la meilleure raison pour laquelle les jetons ADA chutent et les jetons SOL augmentent.

Que faire avec ADA Crypto

N’effacez pas Cardano tout de suite. Cardano est la plus grande crypto-monnaie à utiliser un modèle de blockchain de preuve d’enjeu. ADA a récemment été répertorié au Japon comme une crypto-monnaie valide.

Cependant, Solana a augmenté en fonction de sa capacité à aider à créer des NFT (tokens non fongibles), y compris le marché Solanart NFT. Solanart a rapidement conquis des parts de marché sur le marché NFT.

En revanche, Cardano n’est pas aussi important dans l’espace NFT. Cela le met sérieusement en retard et a sans aucun doute conduit à sa valorisation boursière inférieure à celle de Solana.

De plus, les NFT ne sont plus réservés aux collectionneurs d’art. L’essor du jeu basé sur la blockchain Axie Infinity qui utilise des NFT comme pièces de jeu a ajouté à l’utilité des NFT en tant que jetons de jeu. Les Axies sont des créatures numériques de type Pokémon que les joueurs peuvent acheter et échanger.

Le fait est que Cardano n’a rien de tel, ce qui nuit à sa popularité par rapport à Solana. Et il n’est pas clair quand les capacités NFT de Cardano ou un marché robuste deviendront populaires.

Cela signifie que Cardano pourrait continuer à tomber. La raison est simple. Les gens vendent leurs jetons ADA et achètent du SOL à la place.

Il y a un vieil adage à Wall Street : Ne vous battez pas contre la bande. Cela est tiré de l’époque où les prix n’étaient disponibles que sur une bande magnétique. Lorsque les anciens traders ont vu leur action chuter, ils ont appris à ne pas « combattre » cette tendance. La même chose s’applique ici.

Ne combattez pas la bande ADA. Restez avec Solana au lieu de Cardano.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position, directement ou indirectement, sur aucun titre mentionné dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.