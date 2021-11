Les dataminers de GTA Trilogy trouvent de la musique manquante dans le code alors que les problèmes s’accumulent pour une sortie «définitive»

Image: Rockstar

Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive (disons simplement ‘GTA Trilogy’ pour le reste de l’article) est arrivé avec beaucoup de buzz hier, bien qu’à part une bande-annonce de lancement, il n’y ait pas eu une énorme accumulation. Il n’y avait pas beaucoup de séquences non plus, ni de critiques, ce qui a peut-être suscité des inquiétudes quant à la qualité et à la «définition» de ce serait.

Nous avons partagé hier quelques images de GTA Trilogy sur Switch, qui n’est qu’un gameplay sans aucun commentaire, et nous travaillons sur une critique. Bien que certains soient certainement assez satisfaits des résultats, nous avons eu divers membres de notre équipe et d’autres sur les réseaux sociaux qui n’étaient clairement pas impressionnés par divers aspects. En fait, compte tenu du battage médiatique et de l’excitation qui accompagnent normalement une sortie Rockstar / GTA, cela ressemble à un faux pas, du moins si l’on en croit le bruit en ligne.

Au-delà de toutes ces opinions, cependant, le jeu au sens large a ses problèmes. Un sujet qui affecte toutes les versions est la musique sous licence sur les différentes stations de radio, avec un certain nombre de pistes coupées.

Dans une tournure un peu étrange, les dataminers fouillant dans le code du PC ont découvert que les fichiers audio de cette musique n’avaient pas été supprimés, mais qu’ils étaient simplement « sautés ». Sur Twitter, @Ash_735 a partagé ce qui suit.

Le format audio de choix pour les éditions définitives est donc OGG-VORBIS ! Plus intéressant cependant, San Andreas contient toute la musique coupée ! C’est juste désactivé par script ! pic.twitter.com/FBGJINdBYy— Ash R. (@Ash_735) 11 novembre 2021

Vice City est un choix TRÈS intéressant, les stations ont été divisées à des points clés pour permettre l’insertion ou la sortie de pistes signalées par un numéro de piste, par exemple, TOUT de Flash FM est ici, à l’exception de la piste 03, Billie Jean. (oui même Running With the Night) pic.twitter.com/ymjWCr7DGe— Ash R. (@Ash_735) 11 novembre 2021

Il semble que Vice City soit inscrit sur la liste du 10e anniversaire, donc quelles que soient les chansons coupées pour cette sortie, il manque des numéros de piste ici maintenant. Cependant, S’ils ont coupé plus de musique, cela a été géré de la même manière que SA où ils ont laissé de la musique mais désactivé cette piste par script. pic.twitter.com/YMfOPfCTBr— Ash R. (@Ash_735) 11 novembre 2021

D’autres ont creusé et trouvé des notes de développement plutôt brutales, vous pouvez voir un exemple ici.

Loin du datamining, sur PC, le jeu a eu de sérieux problèmes en raison de son exclusivité avec le Rockstar Games Launcher (merci, Eurogamer). Le lanceur est tombé dans des problèmes qui ont affecté la capacité des utilisateurs à même jouer au jeu; le lanceur a été retiré pour maintenance et le jeu temporairement retiré de la vente sur la plateforme. Selon toute vraisemblance, cela sera résolu assez rapidement, mais c’est un autre mauvais aspect pour la sortie.

Dans tous les cas, si vous avez franchi le pas de la trilogie GTA pour Switch, dites-nous ce que vous en pensez jusqu’à présent – êtes-vous satisfait du résultat final ?