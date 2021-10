Les dataminers dévoilent les réalisations de la trilogie GTA à propos de Bigfoot et RDR

Image : Rockstar Games / Kotaku

Un autre jour, une autre information s’échappe de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Cette fois, les dataminers ont fouillé dans les fichiers trouvés dans le Rockstar Games Launcher sur PC et ont récupéré une liste complète des réalisations que les joueurs peuvent atteindre dans les remakes lors de leur sortie plus tard cette année. Certains d’entre eux incluent des références amusantes aux mèmes et au Bigfoot tant recherché de San Andreas. D’autres semblent être liés aux tactiques de speedrun et aux exploits préférés des fans.

Kotaku a rendu compte pour la première fois des rumeurs de remasterisation de la trilogie GTA en août de cette année. Puis, le 8 octobre, après que des informations de notation étrangères aient divulgué l’existence du jeu, Rockstar Games a finalement officiellement annoncé la GTA Trilogy Definitive Edition avec un court teaser, confirmant que le package contiendra GTA III, Vice City et San Andreas. Depuis lors, Rockstar n’a rien révélé d’autre sur la prochaine collection, au-delà de quelques informations vagues partagées par l’éditeur dans un article de presse, où il a expliqué que la trilogie contiendra des visuels mis à jour et des « améliorations de gameplay modernes ». Kotaku a entendu de sources que Rockstar envisage de sortir ces jeux en novembre. (J’ai également entendu dire que Rockstar a à nouveau changé ses plans et publiera des versions physiques des jeux, bien que celles-ci ne sortiront probablement qu’après novembre.)

Mais pendant que les gens attendent que Rockstar montre plus de ces remasters qui seront bientôt publiés, les fans de datamining GTA ont pu localiser ce qui est supposé être toutes les réalisations pour chaque jeu de la collection. L’utilisateur des forums GTA alloc8or a publié la liste complète des récompenses le 13 octobre. Le même utilisateur a publié des illustrations pour toutes les réalisations le 8 octobre.

La plupart des réalisations correspondent à ce que vous attendez, récompensant les joueurs pour avoir terminé des missions, effectué des activités secondaires et tué un certain nombre de membres de gangs. Des trucs assez standard de GTA. Mais quelques-uns ont attiré mon attention.

« 81 ans trop tard – Passez 24 heures à pied à la campagne (à la recherche de Big Foot). »

Cela semble être une référence directe à la célèbre extension DLC Undead Nightmare de Red Dead Redemption. Dans ce jeu, les joueurs pouvaient trouver et tuer le dernier Bigfoot. Faire cela vous récompenserait avec la réalisation « Six Years In The Making ». Cela lui-même était une référence à GTA: San Andreas, sorti six ans avant Red Dead Redemption. Les joueurs avaient passé des années à chercher un Bigfoot à San Andreas. (Ça n’existe pas, désolé.) Alors Rockstar a fait une blague à ce sujet dans Undead Nightmare. Maintenant, la blague est bouclée, le prochain remaster de San Andreas faisant apparemment référence au fait que le dernier Bigfoot est décédé 81 ans avant le début du jeu, ce qui serait 1911, date à laquelle RDR 1 est défini. Cela a-t-il du sens? Passer à autre chose.

Une réalisation différente trouvée dans GTA: San Andreas semble faire directement référence au mème populaire de CJ depuis le début du jeu en disant « … C’est reparti ». Je ne suis généralement pas fan des mèmes poussés dans les jeux vidéo – comme on peut le voir dans Halo Infinite – mais ça me va parce que le mème vient littéralement de San Andreas. Pour débloquer celui-ci, il vous suffit de 100 % du jeu puis de démarrer une nouvelle partie. Super facile… pas difficile du tout…

Quelques réalisations de cette collection semblent faire directement référence à des stratégies plus rapides et plus faciles que les joueurs ont développées au fil des ans pour accomplir des missions qui pouvaient parfois être ennuyeuses.

Un bon exemple de ceci est la réalisation « Got This Figured Out ». Pour débloquer celui-ci, les joueurs devront utiliser un bus pour livrer huit prostituées à la balle du policier dans GTA III. Il s’agit d’une mission assez précoce qui s’est avérée délicate pour de nombreux joueurs car elle vous obligeait à livrer au moins quatre prostituées situées dans la ville à un seul endroit – le Liberty City Policeman’s Ball – en peu de temps. Parce que la plupart des voitures de GTA III ne peuvent contenir que trois passagers, vous avez dû faire plusieurs voyages, et quelques accidents ou se perdre à tout moment pourraient vous faire échouer la mission. Cependant, certains joueurs astucieux ont réalisé que si vous preniez un bus avant de faire la mission, le gariez près de votre point de départ, puis l’utilisiez à la place, vous pouviez transporter les huit femmes en une seule fois. Rockstar récompensera désormais les joueurs pour avoir utilisé cet exploit classique.

La liste complète des réalisations est un bon mélange de récompenses de progression normales et de distinctions pour des manigances plus étranges ou non standard. Oh, et parce que cela fait l’objet d’un débat parmi de nombreux joueurs depuis des mois maintenant, les réalisations suggèrent que Rockstar considère officiellement ces jeux comme des remasters, pas des remakes.

Pour ceux qui souhaitent plus d’informations ou un premier aperçu des jeux remasterisés en action, je m’attends à ce qu’une bande-annonce de cette collection arrive bientôt. Peut-être à l’occasion du 20e anniversaire de GTA III, le 22 octobre. Cela me semble être un rendez-vous parfait.