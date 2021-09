Les dataminers Halo Infinite fuient de nouveaux véhicules, armes et plus

Le dernier aperçu technique multijoueur de Halo Infinite (ou, en termes réels, la version bêta) est en ligne, et ce depuis quelques jours maintenant. Et tandis que la version bêta n’offre qu’un petit avant-goût de ce qui sera disponible dans le jeu de tir en ligne une fois qu’il sortira plus tard cette année, les dataminers et les fans curieux ont fouillé dans les fichiers du jeu et en ont trouvé pas mal. Une découverte inattendue : Halo Infinite est rempli de mèmes.

Redditor marcopolo444 a partagé un tas de liens vers des images et du contenu qui ont été directement extraits des tests bêta Xbox et PC en cours. Certaines de ces choses sont cool, mais pas vraiment surprenantes. Par exemple, les dataminers ont trouvé des véhicules qui ne sont actuellement pas disponibles dans l’aperçu technique, y compris des versions visuellement remaniées du Banshee de haut vol et du char Scorpion classique. Une tonne d’emblèmes, un incontournable des jeux Halo du passé, ont également été retrouvés enterrés dans les fichiers. Mais notamment, bon nombre de ces emblèmes (ainsi que certains ornements d’armes) semblent être directement inspirés des mèmes Internet. Pour certaines raisons.

Il y a un grognement extraterrestre avec un chapeau melon et de grands yeux heureux assis dans un feu qui semble être une référence directe au célèbre dessin animé “C’est bien”. J’ai également repéré une recréation de l’ancien mème Internet mettant en vedette ce gars qui parlait tout le temps des extraterrestres sur History Channel, et une version du gif classique “le classique Brent Rambo”. Aussi, une recréation de bande dessinée de la tristement célèbre image Rock-with-a-fanny-pack. Et un charme d’arme qui semble citer directement un message de 4chan qui est devenu un mème semi-populaire.

Maintenant, pour être juste envers Halo et 343, les fichiers divulgués contiennent également de nombreux contenus et images non liés aux mèmes. Mais bon sang, il y a beaucoup plus de mèmes ici que ce à quoi je m’attendais. Je ne suis pas immédiatement contre l’apparition de mèmes dans les jeux ; après tout, ils font partie de la culture pop et de la façon dont nous communiquons les uns avec les autres en ligne. Cependant, quelque chose dans ces images semble très forcé et déplacé. Halo est autorisé à être farfelu, mais cela semble un peu triste.

G/O Media peut toucher une commission

D’un autre côté, je suis dans beaucoup d’accessoires d’armure et de véhicule que les gens ont découverts dans les fichiers bêta, y compris ce qui semble être un équipement lié à Noël à débloquer pour rendre vos Spartans plus festifs.

Une chose à garder à l’esprit lorsque l’on examine tout le contenu dataminé est qu’une partie de cela pourrait être modifiée ou supprimée avant la sortie du jeu. Ce n’est pas parce que ces fichiers ont été trouvés dans la version bêta la plus récente qu’ils sont garantis. Et bien sûr, il est probable que 343 ajoutera plus à Halo d’ici le lancement du jeu en décembre.

Il y a eu des bugs et des problèmes de serveur stupides, sans parler des retards, mais jusqu’à présent (même dans cet état précoce et inachevé), Halo Infinite semble être en bonne forme. Nous attendons maintenant de voir si 343 et Halo peuvent tenir l’atterrissage le 8 décembre lorsqu’il arrivera sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC.