Les dates de début annoncées de Daniel Bryan et CM Punk révélées alors que les légendes de la WWE se dirigent vers AEW

Rien n’a encore été officiellement annoncé, mais AEW a eu une sacrée semaine si l’on en croit les rapports.

Mercredi, Fightful Select a lâché la bombe selon laquelle CM Punk est en pourparlers sérieux avec AEW.

CM Punk et Daniel Bryan ont eu des carrières légendaires à la WWE

Plus tard le même jour, Bodyslam.net a rapporté que Daniel Bryan avait déjà signé avec AEW.

Selon le rapport de Cassidy Haynes, Bryan devrait faire ses débuts lors de leur grand spectacle à New York le 22 septembre.

«Le plan était de retarder les débuts de Danielson jusqu’à ce que tous leurs plans pour All Out soient terminés, et de le faire venir après le PPV. Cependant, avec l’annonce des débuts potentiels de CM Punk à l’AEW, les plans ont peut-être changé.

CM Punk et Vince McMahon ont eu une relation de haut en bas

Pour Punk, le prochain pay-per-view d’AEW est All Out et c’est dans la ville natale de Punk, Chicago.

Il est logique qu’ils veuillent faire leurs débuts avec le joueur de 42 ans là-bas et selon Andrew Zarian, c’est l’objectif.

“Je dirais qu’il y a plus d’urgence… Le truc CM Punk prend un peu plus de temps, mais tu as en quelque sorte un mois et demi, parce que tu le veux vraiment pour Chicago [for All Out] parce que si c’est le cas, alors vous le voulez dans cette émission avant Chicago. “

WWE

Daniel Bryan pourrait aller où il veut

Bryan n’a quitté la WWE qu’après WrestleMania 37 en avril après l’expiration de son contrat.

Il a exprimé le désir d’être à la maison avec ses enfants et d’être père à temps plein pendant un certain temps, mais il semble également que l’offre tentante de travailler à AEW et de réaliser la litanie de matchs de rêve qu’il a là-bas et dans d’autres promotions soit un leurre trop fort.

Dave Metlzer pense que la relation d’AEW avec New Japan sera finalement le facteur décisif pour Bryan.

« En ce qui concerne Bryan Danielson, je suis à peu près sûr que quelle que soit la décision – je veux dire qu’il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte dans la décision qu’il prendrait – c’était New Japan, AEW et WWE. Il ne considérait personne d’autre.

CM Punk et Daniel Bryan seraient une grosse affaire pour AEW

« Il est loyal envers la WWE et Vince McMahon, et il a beaucoup d’amis à la WWE. En fin de compte, la société qui avait la relation avec New Japan serait la favorite pour l’avoir.

AEW n’a pas encore annoncé de signature et il y a de fortes chances que ce soit une surprise si et quand ils se produisent enfin.

Mais, avec les deux débuts supposés en septembre, nous n’avons pas trop de temps à attendre.