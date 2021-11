Les dates de Kim Kardashian et Pete Davidson étaient sans caméras Hulu

Kim Kardashian et Pierre DavidsonLes soirées de fin de soirée à New York auraient fait une télé-réalité légendaire – mais les fans qui s’attendent à voir le nouveau duo sur Hulu sont SOL – parce que les caméras ne tournaient tout simplement pas … ce qui fait qu’une relation semble toute le plus réel.

Kim et Pete ont fait vibrer Internet cette semaine après s’être rencontrés deux fois pour le dîner, une fois avec des amis et une fois sans. Des rapports ont surgi disant que tout était filmé pour le prochain projet de Kardashian avec Hulu, et uniquement pour la publicité de l’émission.

Nous avons parlé avec des sources de production qui nous ont dit que Kim n’avait pas été filmée ou suivie une seule fois par les caméras Hulu pendant tout son voyage à New York, encore moins lors de toute rencontre avec Pete.

Quoi de plus incroyable, on nous dit lors du premier dîner de Kim avec Pete, elle s’est faufilée hors de son hôtel et s’est rendue à Staten Island sans une grande équipe de sécurité – et absolument aucune caméra, pas même des paparazzi, ne l’a eue pendant l’escapade .

Quant à Kim et Pete… nos sources disent que la relation n’est pas sérieuse, mais ils aiment faire connaissance et avoir un groupe d’amis mutuel amusant. Et qui sait quoi d’autre!

TMZ a cassé l’histoire, les deux avaient un dîner privé à Campania – l’un des endroits préférés de Pete – mardi soir … ils ont eu le traitement secret grâce au propriétaire du spot. Kim, Pete et amis alors frapper Zero Bond Mercredi soir avant son retour à LA jeudi.

Bien sûr, le rendez-vous à New York est venu quelques jours seulement après que le duo a été repéré chez Knott’s Berry Farm à SoCal se tenant la main sur des montagnes russes.