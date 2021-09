Les dates de la bêta ouverte de Battlefield 2042 annoncées ⋆ 10z viral

EA a confirmé les dates de Champ de bataille 2042 bêta ouverte, avec des joueurs capables de mettre la main sur le FPS très attendu la semaine prochaine.

Annoncé dans un article de blog sur le site Web d’EA, un accès anticipé à la bêta sera accordé à ceux qui précommanderont le jeu et débutera le 6 octobre. Ceux qui n’ont pas encore mis d’argent pourront essayer le jeu dès le départ. le 8 octobre. La version bêta ouverte se terminera le 9 octobre. La version bêta devait initialement avoir lieu en septembre, mais la sortie complète du prochain jeu de tir a été retardée du 22 octobre au 19 novembre. La version bêta comprendra la série la plus emblématique mode, Conquête sur une carte appelée Orbitale.

Située à Kourou, en Guyane française, la carte se déroule sur un site de lancement de fusée avec un lancement imminent. Les joueurs devront surveiller à la fois la fusée et les conditions hostiles de la météo et des autres joueurs dans ce qui promet d’être un espace de jeu chaotique.

Image via EA

En plus du mode et de la carte, la version bêta comprendra quatre spécialistes parmi lesquels choisir : Webster Mackay, Maria Falck, Pyotr « Boris » Guskovsky et Wikus « Casper » Van Daele.

Mackay est votre soldat de base avec un plan beaucoup plus simple pour affronter l’ennemi et le renverser pendant que ses collègues spécialistes ont quelques outils et capacités plus spécialisés. Il est équipé d’un grappin qui vous permettra de parcourir les cartes plus rapidement, ce qui fonctionne également bien avec sa capacité agile, lui permettant de se déplacer plus rapidement tout en visant.

Falck, quant à lui, se concentre davantage sur la guérison de son équipe que sur la destruction de l’ennemi. Il est équipé du pistolet Syrette S21, permettant aux joueurs de soigner les matchs amicaux à distance. La capacité Chirurgien de combat lui permet de donner une santé complète lors de la réanimation d’un coéquipier abattu.

Chaque escouade a besoin d’un chef, c’est là qu’intervient Guskovsky. Le nom de son jeu est de marquer les ennemis de ses coéquipiers, une tâche pour laquelle son pistolet Sentry et sa capacité Senty Operator l’aident. Le premier est une tourelle à visée automatique qui repérera et attaquera tous les ennemis vus dans une certaine zone tandis que le second marquera les ennemis repérés par son pistolet Sentry.

Enfin, nous arrivons au fantôme, le sniper. Daele aime rester seul, à distance des ennemis sur le champ de bataille. Son drone de reconnaissance vole au-dessus de lui, marquant les ennemis et dispose d’un souffle EMP intégré pour quiconque s’en approche trop près. Sa capacité de capteur de mouvement l’alerte lorsqu’il y a des ennemis à proximité.

La bêta ouverte de Battlefield 2042 débutera le 6 octobre pour ceux qui précommanderont le jeu, à partir du 8 octobre pour ceux qui ne l’ont pas fait et durera jusqu’au 9 octobre. Le jeu complet de Battlefield 2042 arrivera le 19 novembre. Regardez la bêta Bande-annonce pour Battlefield 2042 ci-dessous.

