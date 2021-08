Les dates de la bêta ouverte de COD Vanguard révélées

Nous mettrons la main sur Vanguard très bientôt.

Suite à l’annonce de Call of Duty Vanguard la semaine dernière, nous attendions plus d’informations concernant le multijoueur et une éventuelle bêta. Eh bien, aujourd’hui, nous avons exactement cela, avec la révélation du mode multijoueur et les dates de la bêta ouverte révélées.

Révélation multijoueur Vanguard

La révélation multijoueur de Call of Duty: Vanguard aura lieu le 7 septembre. Cela nous montrera le gameplay et nous donnera beaucoup plus d’informations sur le multijoueur. Cela inclut les armes, les modes et peut-être quelques annonces sur la saison 2022 de la Call of Duty League.

Bêta ouverte de Vanguard

La bêta ouverte sera de retour pour la version 2021 de Call of Duty. La bêta ouverte de Vanguard sera mise en ligne pour les précommandes Playstation du 10 au 13 septembre, avant de revenir en tant que bêta ouverte Playstation et précommandes Xbox/Battlenet entre le 16 et le 18. Ensuite, les 19 et 20 août seront une bêta ouverte pour toutes les plateformes, permettant à tous les serveurs d’être testés et de donner le plus de retours.

Les joueurs Playstation pourront également participer à une Alpha pour le nouveau mode de jeu Champion Hill le 27 août.

