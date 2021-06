Les dates de lancement des Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Z Fold 3 sont annoncées

La rumeur selon laquelle la Samsung Galaxy Watch 4 arriverait le 11 août, selon le leaker connu Jon Prosser. Il déclare que les prochains pliables de Samsung sont attendus plus tard ce même mois.

Prosser dit que les dates qu’il a reçues de ses sources indiquent quand l’appareil sera expédié, pas la date d’annonce. Cela vaut pour les rumeurs Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, qui seraient expédiés le 27 août.

Samsung devrait annoncer sa prochaine gamme d’appareils Galaxy lors d’un événement Unpacked plus tard cette année. Cela pourrait également inclure les rumeurs de Galaxy Buds 2 qui ont récemment été repérées. Aucune date de sortie n’ayant encore été donnée, nous pouvons supposer à partir de la date d’expédition de début août que l’événement Unpacked pourrait se produire au début du mois ou à la fin juillet. Prosser spécule que cela pourrait arriver dès ce mois-ci, mais n’a pas été en mesure de le confirmer.

La prochaine Galaxy Watch 4, en supposant que c’est le nom de l’entreprise, exécutera le nouveau système d’exploitation Wear que Google et Samsung développent. Les deux sociétés ont révélé des informations sur la mise à jour lors de Google I/O 2021, mais elles en ont gardé une grande partie secrète. Cependant, Samsung devrait en montrer plus sur la mise à jour lors d’une prochaine vitrine du MWC 2021.

La prochaine Galaxy Watch a également été conçue pour comporter une nouvelle puce Exynos de 5 nm, ce qui pourrait en faire facilement la meilleure montre Wear OS sur le marché.

En ce qui concerne les prochains pliables, il est dit que Samsung inclura une caméra sous panneau (UPC) sur le successeur du Galaxy Z Fold 2. On ne sait pas grand-chose sur le Galaxy Z Flip 3, mais on dit qu’il est doté d’un écran extérieur plus grand et de plusieurs options de couleurs différentes.

Bien sûr, prenez une grande partie de ces informations avec un grain de sel. Nous espérons en apprendre davantage sur les plans de montres intelligentes de Samsung au MWC.

