Les dates de sortie de l’iPhone 13 et des AirPods 3 pourraient être gâchées dans un nouveau rapport

Ces derniers mois, un nombre croissant de sources ont partagé leurs réflexions sur la date de sortie de l’iPhone 13 d’Apple. En juin, l’analyste de Wedbush Securities, Dan Ives, avait prédit qu’Apple dévoilerait l’iPhone 13 la troisième semaine de septembre. Puis, en juillet, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé qu’Apple annoncerait les quatre nouveaux modèles en septembre. Cette semaine, une autre fuite de la date de sortie de l’iPhone a fait surface, mais en prime, la source prétend également savoir quand les AirPods 3 sortiront. Apparemment, nous pouvons nous attendre aux deux produits avant la fin du mois prochain.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas de tous les temps sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La date de sortie de l’iPhone 13 est le 17 septembre ?

Mercredi, IT Home (via AppleInsider) a publié des captures d’écran d’une application de commerce électronique inconnue. Dans les images, nous voyons ce qui semble être les listes de l’iPhone 13 et des AirPods 3. Les listes révèlent qu’Apple lancera l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max le 17 septembre. De plus, ils indiquent un lancement le 30 septembre pour les AirPod 3.

Il y a quelques mises en garde importantes à faire en ce qui concerne ce rapport. Tout d’abord, IT Home n’est pas une source particulièrement fiable pour les fuites Apple précises. Encore une fois, il s’agit de captures d’écran tirées d’une publication sur les réseaux sociaux, et non d’informations de première main. Deuxièmement, si Apple révèle effectivement l’iPhone 13 à un moment donné au cours de la troisième semaine de septembre, l’iPhone 13 ne sera pas disponible dans les magasins la même semaine. En règle générale, Apple organise ses grands événements médiatiques le mardi. Si l’événement iPhone 13 arrive la troisième semaine de septembre, ce sera le 14 septembre. Si tel est le cas, nous ne devrions pas nous attendre à ce que les nouveaux modèles d’iPhone commencent à être expédiés avant le vendredi 24 septembre.

En revenant à la fuite, il y a deux explications raisonnables pour les dates sur les listes. La première est qu’il s’agit d’espaces réservés ou simplement de suppositions éclairées, et nous ne devrions pas y réfléchir à deux fois. L’autre est que ce sont les dates auxquelles les précommandes de ces produits commenceront. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons toujours à ce qu’Apple commence à livrer l’iPhone 13 aux clients en septembre.

AirPods 3 pourrait être lancé des semaines plus tard

Mais la raison pour laquelle nous parlons de cette fuite sommaire est à cause des AirPod. Des rapports récents suggèrent qu’Apple dévoilera les AirPod de nouvelle génération aux côtés de l’iPhone 13 cet automne. Les nouveaux AirPods 3 devraient adopter un design similaire à celui des AirPods Pro, avec des embouts auriculaires remplaçables. Cela dit, il leur manquerait certaines des fonctionnalités haut de gamme du modèle Pro, telles que la suppression active du bruit. On devrait le savoir le mois prochain.