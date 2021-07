les dates les plus importantes de l’année

in

Bienvenue 2021 ! Le nouveau calendrier lunaire est enfin arrivé, et avec lui nous espérons réaliser de nouveaux projets et profiter de nouvelles opportunités chaque mois.

Si vous êtes comme moi, vous n’avez peut-être pas encore clairement établi vos bonnes résolutions pour l’année 2021… Vous vous méfiez un peu des projets concrets après avoir traversé une année aussi imprévisible et mouvementée. Pour cette raison, plus que jamais, le calendrier lunaire, accompagné de prévisions astrologiques, servira de guide pour préciser les orientations que vous vous fixez et réaliser vos projets mois par mois.

La première phase d’un cycle lunaire s’appelle la nouvelle lune : c’est le moment où l’étoile de la nuit se trouve entre la Terre et le soleil, et n’est pas visible de notre planète. La nouvelle lune marque un nouveau départ, il est temps de définir vos intentions pour le mois suivant, d’inviter le changement dans votre vie et d’ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités.

Au contraire, pendant la pleine lune, la lune est à l’opposé du soleil par rapport à la terre. C’est ainsi que la face visible de la Lune depuis la Terre apparaît pleinement illuminée. Pendant la pleine lune, nous faisons le point sur le passé et nous nous concentrons sur nous-mêmes. C’est aussi un moment où les sentiments s’intensifient et où l’on voit les choses plus clairement.

Tous les deux jours et demi durant le cycle lunaire, qui dure près de 29 jours, la lune s’aligne dans le ciel avec une nouvelle constellation, correspondant chacune à un signe astrologique. Alors sans plus attendre, suivez-nous pour optimiser votre potentiel en fonction de chaque signe et de chaque phase lunaire.

janvier

13 janvier, la nouvelle lune en Capricorne: C’est la première nouvelle lune de 2021, c’est donc celle qui permet de pointer vers un nouveau départ. Ça fait du bien, n’est-ce pas ? C’est vrai que janvier a peut-être été un mois un peu déprimant où tu n’as fait que travailler, et les vacances te manquent déjà… Mais le Capricorne est signe d’ambition, de persévérance et de patience, alors quand la lune est au rendez-vous Capricorne, c’est le moment d’adopter de nouvelles approches au travail et ailleurs.

28 janvier, pleine lune en Lion: L’énergie du Lion renforce la confiance, il s’agit donc de se concentrer sur ce que vous aimez et qui vous passionne, et d’y croire.

février

11 février, nouvelle lune en Verseau : Le Verseau est un signe social, intellectuel et observateur. Par conséquent, cette lune vous invite à discuter des moyens de contribuer à l’amélioration de la société qui vous entoure.

27 février, pleine lune en Vierge : C’est le moment de bien travailler et de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent à vous.

Mars

Le 13 mars, la nouvelle lune en Poissons : Les Poissons sont connus pour leur esprit créatif et un peu distrait. Canalisez donc votre côté artistique pendant cette période.

28 mars, Pleine Lune en Balance C’est le moment idéal pour renforcer vos fondements émotionnels et votre connexion aux autres, car la Balance est connue pour sa nature apaisante et sociale.

avril

12 avril, nouvelle lune en Bélier : Contrairement à la Balance, les personnes nées lorsque la lune est en Bélier sont très indépendantes et n’ont besoin de personne pour être heureuses. Il est donc temps de se débarrasser des énergies négatives. Sachez aussi qu’il est normal de se sentir moins patient dans cette phase de lune, alors utilisez cette astuce pour faire face à vos problèmes au lieu de les éviter.

27 avril, pleine lune en Scorpion : Les Scorpions ont souvent peur du monde qui les entoure, mais il est maintenant temps de faire face aux problèmes que vous avez pris soin d’éviter jusqu’à présent.

Mai

11 mai, la lune Nouveau au Taureau : Cette période est associée au plaisir, à la sérénité et à l’amour, il est donc important de trouver du plaisir dans les choses simples du quotidien : un bon repas, un beau paysage, une conversation passionnante ou tout simplement une bonne douche chaude.

26 mai, la pleine lune en Sagittaire : Lorsque la lune est en Sagittaire, nous avons tendance à être plus spontanés, alors ouvrez votre esprit ! Y a-t-il un projet que vous voulez faire depuis longtemps ? Il est maintenant temps d’exploiter la valeur avec les deux mains et d’essayer quelque chose de nouveau. Soit brave.

juin

10 juin, Nouvelle Lune en Gémeaux : Cette période est également idéale pour s’ouvrir l’esprit et se laisser emporter par la curiosité. Mais gardez aussi à l’esprit qu’il est normal de se sentir plus agité avec cette lune, alors prenez soin de vous et luttez contre le surmenage.

24 juin, pleine lune en Capricorne : Pendant cette pleine lune, le succès vous attend et vous pouvez entreprendre plusieurs projets à la fois. Le Capricorne est un signe astrologique ambitieux et perfectionniste, il vous guidera donc dans la bonne direction.

juillet

10 juillet, Nouvelle Lune en Cancer : Le signe du Cancer est connu pour sa compassion, sa gentillesse et son empathie. Pour cette raison, lors de cette nouvelle lune il est important de se recentrer sur soi : la méditation, par exemple, peut être un bon point de départ. Il est également bon que vous vous réunissiez avec tous vos proches, car la famille vous manquera particulièrement en cette période.

24 juillet, pleine lune en Verseau : Pendant cette pleine lune, contrairement à la nouvelle lune en Verseau, concentrez-vous sur les responsabilités familiales. Y a-t-il un cousin que vous devez appeler ? Une grand-mère qui serait contente de vous voir ? Renforcer les liens familiaux

août

le8 août, la nouvelle lune en Lion : Lion, qui incarne le pouvoir, vous poussera à vous recentrer sur vous-même avec énergie et enthousiasme. Vous vous sentirez également plus fier et vous ressentirez peut-être le besoin de tout contrôler, alors gardez à l’esprit qu’il est normal de ne pas tout contrôler.

22 août, pleine lune en Verseau : Les vacances sont là, et il est temps de faire une pause ! Lâchez ce qui vous dérange.

septembre

7 septembre, nouvelle lune en Vierge : Avec un signe de la Vierge connu pour être assez perfectionniste, le moment est venu de s’occuper des choses importantes. Pendant ce temps, vous êtes naturellement plus heureux, et même les tâches ennuyeuses ne sont pas si désagréables !

21 septembre, la pleine lune en Poissons : Avec l’esprit créatif des Poissons, vous vous libérerez enfin de ce qui vous empêchait jusqu’à présent d’exprimer votre potentiel.

Octobre

6 octobre, nouvelle lune en Balance : Le signe de la Balance est très équilibré et symbolise la paix, alors faites la paix avec vos ennemis et transformez vos problèmes en opportunités. Nous en avons déjà assez.

20 octobre, pleine lune en Bélier : Pendant la pleine lune en Bélier, honorez vos besoins, car le mois dernier vous a demandé beaucoup.

novembre

4 novembre, Nouvelle Lune en Scorpion : Abandonnez les choses qui sont en dehors du périmètre de ce que vous pouvez contrôler et concentrez-vous sur ce que vous pouvez vraiment influencer. Entourez-vous également de personnes avec qui vous vous sentez en confiance, car pendant cette période vous aurez besoin de plus de confort.

19 novembre, pleine lune en Taureau: Réfléchissez aux choses auxquelles vous avez été confrontées au cours du dernier mois, et bien qu’il soit pratique de les affronter, acceptez également les choses qui vous entourent et qui sont hors de votre contrôle.

décembre

4 décembre, nouvelle lune en Sagittaire : Avec le Sagittaire incarnant le voyage, cette nouvelle lune sera le moment idéal pour découvrir de nouveaux endroits. Vous vous sentirez également plus libre, alors profitez-en.

19 décembre, pleine lune en Gémeaux : Bienvenue au temps des fêtes ! En se concentrant sur la communication, décembre est un bon moment pour réfléchir à ce que nous ressentons vraiment et faire le point sur cette année.