Les dauphins ont battu les Jets et les raisons pour lesquelles ils pourraient prendre en compte une place en séries éliminatoires

Voulez-vous rêver?

Rêve des Dolphins de Miami en prenant en compte les six dernières semaines de cette saison et peut-être même en se faufilant dans la conversation des séries éliminatoires. Ouais, c’est fou, surtout quand on considère que les Dolphins ont commencé cette saison 1-7.

Mais pas si fou quand on considère que les Dolphins ont battu les Jets de New York dimanche, 24-17, pour remporter leur troisième victoire consécutive.

Le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa cherche à lancer pendant la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Jets de New York, le dimanche 21 novembre 2021, à East Rutherford, NJ (AP Photo/Bill Kostroun)

Et pas fou quand on considère que le reste de la NFL est comme un gâteau à l’ananas. C’est à l’envers.

Regardez ce qui s’est passé dimanche après-midi :

Les Bills de Buffalo ont perdu contre les Colts d’Indianapolis et ont perdu la première place de l’AFC Est. Les Bills sont aux prises avec deux défaites en trois semaines.

Oui, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre mènent actuellement l’AFC Est.

De toute façon …

Les Titans du Tennessee ont perdu contre les Texans de Houston.

Les Panthers de la Caroline ont perdu contre l’équipe de football de Washington.

Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont perdu contre les Eagles de Philadelphie.

À quoi ça sert?

Les Dolphins ont six matchs à jouer dans leur calendrier 2021 et quatre de leurs adversaires ont perdu dimanche, tandis que les Giants de New York jouent lundi soir.

Et l’autre équipe ? C’est les Patriotes.

Miami les a battus lors du premier match de la saison régulière.

Le fait est que les Dolphins sont soudainement chauds et ont six matchs à jouer contre des adversaires qui semblent soit plus battables de jour, soit que Miami a déjà battu une fois.

Il n’est pas impossible que les Dolphins entrent dans leur finale de la saison contre la Nouvelle-Angleterre avec une place en séries éliminatoires en jeu.

Oui, beaucoup de choses doivent arriver. Les Dolphins doivent d’abord atteindre 0,500. Cela signifie battre la Caroline et les Giants à domicile les deux semaines suivantes, récupérer après un laissez-passer et revenir à nouveau contre les Jets.

Christian Wilkins des Dolphins de Miami, à gauche, et Adam Butler célèbrent une récupération par échappé pendant la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Jets de New York, le dimanche 21 novembre 2021, à East Rutherford, NJ (AP Photo/Bill Kostroun)

Cela ne semble pas impossible.

Ce sont les deux derniers matchs contre le Tennessee et la Nouvelle-Angleterre qui seront l’ascension du mont Everest vers la pertinence.

Mais si les Dolphins continuent de s’améliorer comme ils l’ont été ces dernières semaines, c’est faisable.

« Je pense que nous commençons tout juste à décrocher », a déclaré le demi offensif Myles Gaskin.

Si la défense continue de s’en prendre aux quarts avec une défense de pression qui joue et gagne généralement – ​​avec une longue exception de passe de touché contre les Jets dimanche – et que l’offensive continue de bien jouer de Tua Tagovailoa, cela pourrait arriver.

Le fait est que si les Dolphins peuvent marquer 24 points par match comme ils l’ont fait dimanche, que pensez-vous que cela fera pour la confiance des défenseurs de MIami qu’ils peuvent remporter des victoires ?

« Très confiant », a déclaré le demi de coin Xavien Howard. « J’ai l’impression que les trois phases, nous devons bien jouer. La défense fait son truc, l’attaque, tout le monde fait des jeux dans les trois phases du ballon. J’ai l’impression que si nous avons la confiance, cela montrera que nous sommes gagnant. »

Fou?

Rêver?

Oui.

Possible?

Oui.

Le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa célèbre alors qu’il quitte le terrain après un match de football de la NFL contre les Jets de New York, le dimanche 21 novembre 2021, à East Rutherford, NJ (AP Photo/Bill Kostroun)

Surtout si l’on considère que Tagovailoa vient de livrer peut-être son meilleur match de la saison.

Tagovailoa a complété 27 des 33 passes pour 273 verges avec 2 passes de touché et 1 interception.

Il a lancé une passe de touché de 65 verges à Mack Hollins, qui est le plus long TD de sa carrière dans la NFL et le plus long jeu de la saison pour les Dolphins.

Et lorsque le match était à égalité à 14 au quatrième quart, Tagovailoa a conçu un touché de 75 verges au cours duquel il a réussi 8 des 8 tentatives de passes pour 68 verges, y compris le score culminant de 5 verges.

C’est une bonne nouvelle pour les Dolphins. Tout.