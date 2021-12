Les dauphins reviennent à 0,500 et viennent peut-être de trouver une nouvelle ride pour pousser les éliminatoires

Ils font toujours partie du groupe des équipes « à la chasse » et doivent continuer à gagner pour être en lice pour une place en séries éliminatoires à la fin de la saison, mais les Dolphins de Miami viennent de remporter leur sixième match consécutif pour battre leur record même à 7 -sept.

Et il y a des raisons de croire que Miami est mieux équipée pour faire cette poussée finale qu’elle ne l’était avant le début de la victoire 31-24 de dimanche contre les Jets de New York parce que l’équipe a soudainement trouvé un jeu de course.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le porteur de ballon des Dolphins de Miami Duke Johnson (28 ans) est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué un touché lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Jets de New York, le dimanche 19 décembre 2021, à Miami Gardens, en Floride (AP Photo/ Lynne Sladky)

Les Dolphins, qui n’ont accumulé en moyenne que 79 verges au sol par match, ont couru le football à hauteur de 183 verges contre New York.

La performance a laissé l’équipe optimiste, l’attaque peut être plus équilibrée et, oui, plus efficace sur la route.

« Je pense vraiment que c’est quelque chose sur lequel nous pouvons construire », a déclaré le quart-arrière Tua Tagovailoa.

Duke Johnson, qui a rejoint l’équipe le 26 octobre et n’avait porté que quatre fois depuis lors, a réussi un match en petits groupes avec 107 verges en 22 courses pour mener un match productif des Dolphins. Johnson a également marqué 2 touchés.

Johnson est le premier rusher de 100 verges pour les Dolphins cette saison et c’était la première fois depuis décembre 2020 que les Dolphins obtenaient une telle performance.

MIAMI GARDENS, FLORIDE – 19 DÉCEMBRE: Christian Wilkins # 94 des Dolphins de Miami célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué lors d’une réception de touché contre les Jets de New York au quatrième trimestre au Hard Rock Stadium le 19 décembre 2021 à Miami Gardens, Floride. (Eric Espada/.)

La meilleure partie de tout cela est que Johnson a grandi à peut-être 15 minutes du Hard Rock Stadium et est allé au lycée à 10 minutes. Il était une star à l’Université de Miami, donc la foule familière a réagi contre lui comme à l’époque de ses études universitaires, scandant « Duuuke » chaque fois qu’il touchait le ballon.

« Cela signifie beaucoup », a déclaré Johnson. « Grandir dans la région et pouvoir bien jouer ici, cela signifie beaucoup, mais plus encore parce que nous avons remporté la victoire.

« Cela m’a rappelé l’université. J’avais l’impression d’être à nouveau à l’université. J’ai apprécié ça. »

Johnson a eu son opportunité parce que Myles Gaskin et Salvon Ahmed ont passé du temps sur la liste de réserve de Covid-19 auparavant et Johnson a gagné la plus grande charge de travail à l’entraînement malgré le fait que les deux autres coureurs étaient hors de la liste et actifs pour le match.

Et, oui, ce n’est qu’un jeu. Mais il sera difficile pour les Dolphins de remettre le rôle principal à Gaskin et de diminuer le rôle de Johnson après cette performance.

« Je me prépare vraiment chaque semaine comme si j’allais être le gars, que je le sois ou non », a déclaré Johnson. « Pour moi, il s’agit de faire ce que l’équipe a besoin de moi. »

Les Dolphins ont également obtenu un grand effort de leur défense dans ce match. Les Jets sont apparemment plus préparés à jouer contre une équipe des Dolphins qui a trébuché à la fin de leur semaine de congé.

Les Jets détenaient une avance de 17-10 à la mi-temps.

C’était la première fois cette saison que les Jets menaient un match à la mi-temps.

L’histoire de cette mi-temps était de savoir comment les Jets ont lancé tous les jeux fous auxquels ils pouvaient penser à Miami. Les Jets ont eu une double passe, ils ont eu une complétion suivie d’un latéral à Braxton Berrios.

Le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa (1) vise une passe au cours de la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Jets de New York, le dimanche 19 décembre 2021, à Miami Gardens, en Floride (AP Photo/Wilfredo Lee)

New York avait un mouvement de pré-enclenchement, des latéraux et semble bien préparé pour les forfaits blitz de Miami.

C’était si les Jets étaient l’équipe qui avait une semaine de congé pour étudier Miami et installer des jeux spéciaux la semaine dernière alors que c’était en fait les Dolphins qui sortaient de leur congé.

Mais, malheureusement pour New York, c’est un match de quatre quarts et les Jets ont été étouffés par la défense de Miami en seconde période.

Les Dolphins n’ont accordé que 54 verges au total en deuxième mi-temps après que New York en ait gagné 174 en première mi-temps. Miami a limogé le quart-arrière des Jets Zach Wilson à six reprises.

Les seuls points des Jets en seconde période sont venus sur un choix de six d’une passe de Tagovailoa.

« Terrible décision de ma part, évidemment avec le choix six », a déclaré Tagovailoa. « Mais tu dois passer à autre chose. Le match n’est pas terminé. Tu dois marquer des points au tableau et c’est ce que nous avons fait. »

Tagovailoa a terminé avec 2 passes de touché pour accompagner ses 2 interceptions.

Les voilà donc sortis du trou qu’ils ont creusé avec leur départ 1-7. Qu’est-ce qui a conduit à l’ascension ?

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Juste être avec les gars, je pense vraiment que c’est la communication, les gars étant dans le bâtiment quand nous avons des jours de congé », a déclaré Tagovailoa. « Les gars qui veulent travailler, rester en arrière, faire plus. Je pense que tous ces facteurs jouent un rôle dans notre succès sur le terrain. »