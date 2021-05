Les dauphins travaillent en équipe

01/05/2021 à 13h00 CEST

Selon une recherche menée par des scientifiques de l’Université de Bristol, à laquelle ont également participé des spécialistes de l’Université de Zurich et de l’Université du Massachusetts, les dauphins mâles acquièrent une identité et appartiennent à un groupe grâce à un mécanisme coopératif d’alliances et de réseaux. Grâce à lui, ils identifient d’autres dauphins qui font partie de leur structure de collaborateur.

De cette manière, ils réagissent immédiatement à l’aide de leurs «collègues» à tout stimulus, mais ils ne le font pas de la même manière lorsqu’ils sont requis par d’autres spécimens n’appartenant pas à leur réseau ou groupe de confinement. Les dauphins sont les animaux qui forment les alliances sociales les plus complexes en dehors des humains, selon un communiqué de presse.

L’étude, récemment publiée dans la revue Nature Communications, a tiré parti de 30 ans de données d’observation d’une population de dauphins située à Shark Bay, en Australie occidentale. A cela s’ajoute une étude sur différents sons, utilisée pour évaluer les réactions des dauphins pour arrêter les appels et les signaux de leurs compagnons.

Les experts ont utilisé des drones pour apprécier l’activité des groupes de dauphins, principalement dans le but d’enregistrer leur comportement lors de reproductions sonores. Les stimuli sonores cherchaient à imiter les appels que les dauphins font habituellement pour communiquer entre eux. Ils ont également étudié leurs mouvements sous l’eau, dans un ensemble d’informations qui ont révélé la façon dont les dauphins mâles se mettent en réseau et créent un système complexe d’alliances.

Identité et fidélité du groupe

Certains des résultats les plus importants de la recherche indiquent que les cétacés établissent des catégories parmi leurs compagnons, en fonction de l’histoire des collaborations qu’ils ont menées. De cette manière, ils mettront toujours les dauphins avec lesquels ils ont collaboré à une activité précédente ou qui les ont aidés face à toute difficulté en premier lieu lorsqu’il s’agit d’aide concrète.

Au contraire, ils ignoreront les autres collègues avec lesquels ils n’ont pas une histoire commune de collaborations, même s’ils partagent le même habitat ou la même zone géographique. Ils peuvent même les considérer comme des rivaux potentiels lorsqu’il s’agit de rechercher un compagnon ou un aliment, à la fois individuellement et en termes de compétitions intergroupes.

L’identité sociale de groupe n’est pas exclusive à l’être humain, de nombreuses espèces la développent. Bien qu’il semble que dans le monde animal, il n’y ait qu’une concurrence féroce pour des ressources rares ou limitées, la réalité indique le contraire: différentes espèces choisissent de collaborer et d’établir des alliances.

À cet égard, la spécialiste Stephanie L. King, l’une des auteurs de l’étude, a indiqué que «ces concepts s’établissent dans le temps par l’expérience. Il est très probable qu’ils aient joué un rôle transcendant dans le comportement coopératif des premiers humains. Nos résultats montrent que des structures basées sur la coopération sont mises en place dans d’autres sociétés animales, comme dans le cas des dauphins, avec un large réseau de collaboration et une forte identité de groupe », a-t-il déclaré.

Dans le même ordre d’idées, l’étude suggère que ces relations qui transcendent les liens familiaux et de parenté peuvent s’être développées chez l’homme dans le cadre de l’apprentissage héréditaire, tout comme elles se seraient produites chez les cétacés. Dans tous les cas, ils montrent que les relations de premier ordre, c’est-à-dire celles marquées par des identités familiales, peuvent rester à l’arrière-plan lorsqu’il existe des alliances fondées sur la coopération mutuelle pour atteindre certains objectifs.

