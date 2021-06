Les débentures liées au marché sont-elles fiscalement avantageuses? Trouver

Les personnes intéressées par de meilleurs investissements en dette peuvent également les essayer en fonction de leur appétit pour le risque.

Les débentures liées au marché sont des titres de créance liés à la performance du marché, en raison desquels ils bénéficient d’une imposition sur les actions.

Anshul Gupta, cofondateur de WintWealth, a déclaré : « Si ces obligations sont détenues pendant plus d’un an, l’investisseur n’est facturé que 10 % de LTCG (gain en capital à long terme) sur les intérêts, quel que soit le revenu de l’investisseur, ce qui rend fiscalement avantageux.

Les instruments de dette ne comportent pas le même risque que les actions. Les experts du secteur disent que si l’indice de référence choisi est suffisamment bas, l’investisseur ne prend pas autant de risques. Gupta ajoute : « Ils ne sont pas soumis à autant d’incertitude. En effet, les marchés sont plus susceptibles de rester au-dessus de cette référence et les investisseurs peuvent toujours profiter de rendements élevés. »

Malgré une faible volatilité, pourquoi les obligations sécurisées et les MLD restent-elles une niche sur le marché ?

Les obligations sécurisées et les MLD ne sont pas disponibles pour tout le monde. Ils nécessitent généralement des billets de grande taille d’un crore ou plus. Les experts disent que c’est pourquoi ils sont encore de niche et ont une faible participation. Cependant, cela est en train de changer de nos jours. Ceux-ci sont désormais également disponibles dans des formats de billets plus petits.

Gupta déclare : « Les obligations sécurisées, un produit couramment utilisé sur les marchés européens depuis plus d’un siècle, sont une solution efficace ici. Comment cela fonctionne, c’est lorsque le régulateur demande aux NBFC de détenir un minimum de 5 à 10 pour cent des prêts, la société X demandera aux NBFC de fournir 100 pour cent du recours sur l’investissement dans les produits, offrant ainsi une structure sécurisée à leurs investisseurs. Cela signifie que même si tous les prêts du pool faisaient défaut, la NBFC serait toujours tenue de rembourser l’argent. »

Il ajoute en outre: «La NBFC est en outre obligée que si un prêt est devenu NPA, il doit être remplacé par un nouveau prêt performant. En Inde, les obligations sécurisées sont utilisées par de nombreux investisseurs institutionnels comme les fonds communs de placement, les Private Family Offices qui veulent de bons rendements mais ont besoin d’une meilleure qualité de crédit. Bien que le risque soit élevé dans les obligations sécurisées, il est moindre que dans les actions.

Quel type d’investisseurs devraient se tourner vers les débentures liées au marché ?

Les experts de l’industrie disent que les investisseurs dans la tranche de 30 pour cent devraient principalement les regarder parce qu’ils ont le plus à gagner. Au lieu de se voir facturer leur taux de dalle, ils paient LTCG à 10 pour cent, ce qui réduit moins leur revenu.

De plus, les experts disent que les personnes intéressées par de meilleurs investissements en dette peuvent également les essayer en fonction de leur appétit pour le risque.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.