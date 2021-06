Les débriefings Aston Martin de Sebastian Vettel “peuvent durer éternellement”

Otmar Szafnauer a déclaré qu’en raison du niveau de détail de Sebastian Vettel, les débriefings d’Aston Martin après la course peuvent durer « pour toujours ».

Malgré ses difficultés chez Ferrari, l’équipe a choisi de remplacer Sergio Perez par Vettel à la fin de l’année dernière dans l’espoir que son expérience et ses connaissances en feraient une équipe de premier plan.

Il est trop tôt pour dire si ce sera le cas, mais il est certainement à la hauteur lorsqu’il s’agit de fournir des informations approfondies, Szafnauer affirmant que l’Allemand a allongé les débriefings.

“Eh bien, ils [the debriefs] sont plus détaillés qu’avant, et à cause des détails, ils sont définitivement plus longs », Aston Martin a dit le patron de l’équipe.

« Nous pouvons continuer indéfiniment, mais nous devons nous assurer de nous concentrer sur le premier ordre, alors peut-être des trucs de deuxième ordre [is less of a priority], mais son souvenir du tour est assez remarquable. Il se souvient de chaque petit détail de chaque petit coin.

« C’est probablement le plus de détails que j’ai entendu d’un pilote, donc à cet égard, nous obtenons un peu plus de détails de Seb que nous n’en avons eu par le passé avec les pilotes.

“Aussi, chaque petit aspect de la voiture, le groupe motopropulseur, l’ergonomie – tout ce qu’il évoque et nous travaillons à le réparer.”

En termes de conduite, Vettel a connu des difficultés en début de saison, étant battu le plus souvent par son coéquipier Lance Stroll et n’ayant pas marqué un seul point lors des quatre premières manches alors que le Canadien a terminé deux fois dans le top 10.

Cependant, il a l’air beaucoup mieux ces derniers temps, terminant P5 à Monaco avant de remporter son premier podium avec l’équipe au Grand Prix d’Azerbaïdjan, franchissant la ligne en P2.

Alors qu’il s’agissait de circuits plus adaptés à la voiture, Szafnauer pense que son pilote s’améliore également.

“Il s’habitue à la voiture, il s’habitue davantage à l’équipe”, a-t-il ajouté.

« C’était probablement un circuit qui nous a un peu favorisé. Les circonstances de la course ont aidé. Mais le rythme était bel et bien là. Nous avons dépassé le poleman en piste.

“Nous avons débloqué un peu le rythme de la voiture sur un circuit qui ressemble à Bakou avec ces caractéristiques.”

