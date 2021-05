Les débutantes que vous devrez suivre de près

27/05/2021

Dans moins d’un mois, une Eurocup débutera, ce qui devrait être passionnant. Il existe de nombreuses équipes avec la possibilité de détrôner le Portugal, l’actuel champion, même si elles ne faciliteront pas du tout les choses. L’équipe de Fernando Santos présente une liste pleine de talents, à laquelle les prétendants au titre, ils essaieront de vaincre, certains, avec de nouveaux visages de haut niveau.

Dans cette liste que nous vous présentons ci-dessous, il y a des noms de plus en moins connus du grand public, mais oui, aucun d’entre eux n’a joué des minutes dans le tournoi continental. Certains l’ont fait dans une Coupe du monde, mais maintenant, ils arrivent à un grand moment et espèrent être décisifs pour devenir de véritables leaders et se couronner comme des idoles dans leurs pays respectifs.

Toujours sans confirmation officielle de toutes les listes, Voici les 10 noms à suivre:

Gerard Moreno – Espagne (29 ans)

Récemment proclamé champion de la Ligue Europa, un but inscrit en finale, il arrive dans un état spectaculaire. Auteur de 30 buts entre la ligue, où il a remporté le prix Zarra avec 23 buts, et 7 de plus dans la compétition européenne, il est appelé à être la référence de l’Espagne. Luis Enrique lui fait confiance et, malgré le fait qu’il n’a disputé que 10 matchs avec l’équipe senior, sa contribution sera inestimable.

Mbappé – France (22 ans)

La perle française. Appelé à dominer le monde du football pour la prochaine décennie, s’il ne le fait pas déjà, l’attaquant du PSG disputera son premier Euro. Par âge, il a fait ses débuts avec l’équipe nationale en mars 2017, c’est le premier qui le touche. Avec une star de champion du monde sous le bras, ce sera maintenant à son tour de démontrer son potentiel avec Griezmann et Benzema dans le redoutable trio d’attaque «bleu».

Memphis Depay – Pays-Bas (27 ans)

L’homme à la mode du football européen et l’objectif principal du Barça, auquel il parviendrait gratuitement après avoir terminé son contrat avec Lyon. Ses 20 buts et 12 passes décisives en Ligue 1, qu’il a disputée jusqu’au bout, lui valent d’affronter le tournoi en pleine confiance et désireux de démontrer, une fois de plus, son talent. La Hollande a été exclue de l’Euro en France et de la Coupe du monde en Russie, alors ils viennent manger le monde avec une nouvelle génération de talents. Il a déjà participé à une Coupe du monde et doit maintenant faire ses débuts en Eurocup.

Gündogan – Allemagne (30 ans)

Le joker de Pep Guardiola. Gündogan, profondément affecté par les blessures au cours de sa carrière, a dépassé le niveau élevé montré précédemment pour s’établir comme le joueur de tous les terrains de Manchester City. Sa saison est pour le cadrage. Son nom sur la liste peut surprendre, mais en 2012, malgré son appel, il n’a pas joué d’une minute, donc si Löw le fait jouer, en principe il commencera, ce serait ses débuts officiels dans le tournoi. En 2016, il a été blessé. Pièce importante pour une Allemagne toujours préférée.

André Silva – Portugal (25 ans)

L’attaquant infatigable de l’Eintacht a échoué cette saison. Combattant avec le meilleur joueur du championnat Haaland tout au long de la saison pour terminer deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, le Portugais l’a fait avec ses 28 buts et 8 passes décisives en 32 matchs. Tout indique qu’il partagera le point d’attaque avec Cristiano Ronaldo pour tenter de revalider le titre.

Youri Tielemans – Belgique (24 ans)

Le milieu de terrain de Leicester a connu une excellente saison. Il a fait son entrée sur la scène du football très jeune et aussi avec une Coupe du monde derrière lui, il tentera de s’imposer avec un grand championnat. Son grand but en finale de la FA Cup, où les ‘Foxes’ ont été proclamés champions, ne montre que leur énorme talent. Buts et bon jeu pour l’une des équipes les plus puissantes.

Dejan Kulusevski – Suède (21 ans)

Le joueur de la Juventus, après avoir eu une saison magnifique avec Parme, s’est retrouvé dans la «vecchia signora» pour ses qualités distinctives. Il a remporté des minutes en 35 matchs de Serie A sous Pirlo et, Bien qu’elle n’ait pas encore explosé définitivement, l’Eurocup peut être votre belle vitrine pour vous faire connaître. La Suède arrive avec une équipe puissante et, bien qu’elle ne puisse pas compter sur Ibrahimovic, Isak, une autre recrue, sera en charge de profiter du jeu polyvalent Kulusevski.

Nikola Vlasic – Croatie (23 ans)

Un joueur différent. Créatif, avec une belle touche du ballon et de l’arrivée, le milieu de terrain du CSKA Moscou est un incontournable pour Dalic. La Croatie est une équipe compétitive et combattante comme la plupart. Vlasic, avec un milieu de terrain très talentueux qui l’accompagne, a l’habitude de jouer libéré dans les trois quarts du terrain, où il prend ses meilleurs attributs pour une promenade. Il n’a joué aucun tournoi majeur, mais c’est sûr, il sera vu.

Goran Pandev – Macédoine du Nord (37 ans)

Morceau de footballeur qui, à 37 ans, a la première chance de jouer l’Eurocup. Depuis ses débuts avec l’US Anconitana en Serie A en 2003, l’attaquant cède son football contre du calcium. Pratiquement 20 ans d’expérience d’un footballeur infatigable qui ce parcours à Gênes a réussi à voir le but jusqu’à 7 fois. Capitaine d’une équipe débutante, il espère quitter tout un pays excité avec un bon goût. 114 caps pour arriver ici.

Scott McTominay – Ecosse (24 ans)

L’opportunité se présente également à l’un des joueurs révélateurs de cette saison à Manchester United. Bien qu’il le soit depuis plusieurs saisons, dans celui-ci, il s’est imposé comme un partant tenant les “ diables rouges ” en position pivot. Combattez et distribuez. L’Écosse a de bons noms, de jeunes talents et un footballeur plus expérimenté pour essayer de faire un bon championnat.