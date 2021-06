Les débuts à venir de Guanyu Zhou en FP1 sont un “rêve devenu réalité”

Le leader du championnat de Formule 2, Guanyu Zhou, a déclaré que sa première sortie en FP1 pour Alpine au Grand Prix d’Autriche était “comme un rêve devenu réalité”.

Le pilote de l’Alpine Academy prendra le volant de la voiture de Fernando Alonso à Spielberg vendredi pour son premier aperçu des machines actuelles de F1, après avoir testé un châssis Renault 2018 à Silverstone il y a quelques semaines aux côtés de son compatriote junior alpin Oscar Piastri.

Zhou a remporté le championnat d’Asie de Formule 3 au début de l’année et compte deux victoires et deux pole positions à son actif en Formule 2 jusqu’à présent cette saison.

Le pilote chinois de 22 ans, qui en est à sa deuxième saison dans un rôle d’essai avec l’équipe basée à Enstone, est extrêmement excité à l’idée de conduire la voiture de l’un de ses premiers héros de son enfance.

“Conduire en FP1 lors d’un week-end de grand prix de Formule 1 est comme un rêve qui se réalise et un pas de plus vers mon objectif ultime de devenir pilote de Formule 1”, a déclaré Zhou lors de l’annonce.

« Ce sera un moment très spécial. Je me prépare autant que possible pour être prêt et je m’assure également d’être en mesure d’atteindre tous les objectifs et tous les plans que l’équipe m’a fixés.

« Il n’y a pas eu beaucoup de pilotes chinois en Formule 1, donc être au volant d’une F1 pendant un week-end de course sera un sentiment de grande fierté.

« Ce sera encore plus spécial que je conduise la voiture de Fernando car il m’a inspiré pour poursuivre une carrière dans la course quand j’étais jeune.

«Je suis très heureux de mes réalisations jusqu’à présent et très reconnaissant pour le soutien que j’ai de ceux qui m’entourent. Mon objectif est de maximiser cette opportunité et j’ai vraiment hâte d’y être.

🗣️ “Un rêve devenu réalité” – @gyzhou_33. 🔷 Mise à jour de l’#AlpineAcademy 🔷 Guanyu Zhou fera ses débuts en #F1 dans la #A521, reprenant la voiture de @alo_oficial pour la #FP1 en Autriche. Cliquez pour lire l’annonce complète 🔗#AustrianGP – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 28 juin 2021

Obtenez le nouveau look de la marchandise Alpine via la boutique officielle de la Formule 1

Laurent Rossi, PDG d’Alpine, a ajouté : « Le défi pour les jeunes pilotes de se lancer dans la F1 est incroyablement difficile et nous sommes fiers de soutenir les futurs talents sur cette route.

« Dans son rôle de pilote d’essai, Guanyu a participé à des séances d’essais et de simulation, donc effectuer un essai libre dans une voiture actuelle est une étape logique et importante pour l’une des plus brillantes stars de l’académie.

“Cette expérience l’aidera grandement car il progresse très solidement vers l’objectif ultime qui constitue un siège de F1 à temps plein.”

La directrice de l’Alpine Academy, Mia Sharizman, a déclaré : « Cela a été un processus long mais gratifiant avec Zhou qui a travaillé dur dans les coulisses pour arriver à ce stade de sa carrière.

“Le fait qu’il dirige maintenant le championnat de Formule 2 est la preuve de ce travail acharné et de ce dévouement et nous sommes tous impatients de le voir dans une voiture de Formule 1 ce week-end.”

Les essais libres 1 auront lieu le vendredi 2 juillet à 11h30 heure locale en Autriche (10h30 BST).

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !