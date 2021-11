Les débuts de Diego Padilla ravissent les fans de Leon

La fonction que Zanfer présentera samedi prochain au Palenque de León, présente de nombreuses attractions.

Sous le ring, le fait d’être l’événement qui clôture la « Mexico Active and Sport Expo » et la présence de la « Box Azteca Team » pour la retransmission en direct, mettant en vedette le « Grand Champion Mexicain », Julio César Chávez, et ayant comme un invité spécial de la « princesse aztèque » Jackie Nava.

Et au-dessus du ring, pour commencer, le combat de championnat du monde entre Montserrat Alarcón Raya et Silvia « Guerrerita » Torres, aussi le duel international entre Sergio « Chirino » Sánchez et le Philippin Alie Laurel, en plus de la présence de solides prospects mexicains, Irving Turrubiates et Gohan Rodriguez.

Mais pour les fans léonais, il y a un combat préliminaire qui a beaucoup attiré l’attention, et c’est un début.

Le champion national amateur, Diego Padilla, fera ses débuts en boxe professionnelle ce samedi, face à 4 rounds en super poids plume contre Jonathan « Loco » Carrillo, de Morelos, qui compte une victoire et une défaite.

Padilla, qui a remporté 90 de ses 96 combats dans le domaine amateur, est entraîné par Samuel Álvarez, qui a représenté le Mexique aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, et prend ses débuts à domicile, dans un grand rôle, comme une grande motivation.

« Je ne ressens pas de pression, au contraire, j’ai beaucoup travaillé dans le gymnase, je suis très excité et avec une bonne préparation, j’avais la possibilité d’aller aux pré-olympiques, mais je sais qu’à 23 ans c’est il est temps de prendre des décisions, c’est un engagement fort, je fais mes débuts en tant que professionnel sur la meilleure scène, dans les meilleures conditions, je vise la victoire », a assuré Padilla.

Diego Padilla sera accompagné d’autres éléments qui représentent le jeune talent de la boxe de Guanajuato, comme Óscar « Espinas » Flores, Yahir « Esqueleto » Marmolejo, José Misael « Violento » Estrada, María Guadalupe Atilano et la « guerre civile » léonaise entre Aldo “Zorrita ”Cedeño contre Vicente“ Chaparro ”Falcón.

La fonction de samedi prochain que Zanfer présentera, en association avec le gouvernement de l’État de Guanajuato, la mairie de León et les foires de Hanovre, aura un accès public au Palenque de León, pour lequel les billets sont déjà en vente sur le plate-forme de superboletos.com.