Les débuts de Dogecoin Coinbase avec l’aide de son utilité croissante

Contrairement à la volatilité récente qui afflige les nouvelles inscriptions, la crypto-monnaie sur le thème de Shiba Inu Dogecoin (DOGE) a réalisé une course impressionnante après avoir été cotée sur la plateforme de trading Coinbase alors qu’elle maintenait son élan sur sa hausse par rapport aux prix aux premières heures de mercredi.

Au cours des dernières 24 heures, Dogecoin a atteint un sommet intrajournalier de 0,4446 $, atteignant 40% à la fois. DOGE, la pièce préférée d’Elon Musk, a réduit une partie de ses gains et se négocie à 0,431 $, soit une augmentation de 14,62%, selon CoinMarketCap.

Les bénéfices croissants de Dogecoin ont ouvert la voie à sa cotation

Dogecoin est devenu l’une des 10 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière, car la publicité de masse d’Elon Musk et de l’investisseur milliardaire Mark Cuban a contribué à redéfinir l’utilité de la pièce. La popularité de Dogecoin a incité une nouvelle génération d’entreprises à l’ajouter comme mode de paiement. Ces entreprises vont des Dallas Mavericks de Cuba, qui acceptent la pièce pour leurs billets et leurs marchandises, à la spéculation que Tesla pourrait être sur le point d’accepter la pièce.

Dogecoin est disponible dans plus de 1800 distributeurs automatiques de billets aux États-Unis. Cependant, la cotation sur Coinbase augmentera l’accessibilité de la pièce pour les investisseurs aux États-Unis en particulier.

Dogecoin n’est plus une crypto-monnaie de pompe et de décharge

Dogecoin a connu une forte croissance ces dernières années. De plus, le changement dans le passé s’est reflété dans le meilleur des cas, une pièce de monnaie à pompe et à décharge. Cependant, le fait est que les investisseurs du monde entier ont désormais la pièce au lieu de DOGE. Pas comme une crypto-monnaie mème construite comme une blague, mais pour sa valeur croissante.

Grâce à l’approbation et aux tweets constants d’Elon Musk, la pièce est passée d’une monnaie à pomper et à vider à une monnaie qui rivalise désormais avec Bitcoin pour la vitesse et la popularité, entre autres.

Source de l’image : Shutterstock