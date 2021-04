Les débuts de Gabriel Deck en NBA sont retardés sans date précise

Les jours passent et L’arrivée de Gabriel Deck en NBA est toujours paralysée. Onze sont passés depuis que sa signature était connue pour le tonnerre et six depuis la franchise de Oklahoma a officiellement annoncé son incorporation. Mais aucun signe du santiagueño. Ça se rapproche dangereusement la fin de la phase régulière, qui sera la seule chose que l’équipe jouera cette année car il n’y a presque aucune chance qu’elle atteigne la série de championnats, et les débuts ne sont même pas proches.

Marcelo Nogueira (ESPN) a fait sauter le lièvre ce week-end dernier sur la situation de Gabriel Deck. Le joueur est toujours resté à Madrid en attendant que le visa de travail soit arrangé, une procédure essentielle pour la relation de travail qui, en revanche, a déjà été signée. Il doit entrer dans le protocole de la NBA contre le coronavirus, qui nécessite une quarantaine et des tests médicaux négatifs, avant même de pouvoir entrer dans la dynamique de la franchise. Ne jouez plus, entraînez-vous. Le temps est ce qui joue contre l’ancien joueur du Real Madrid. L’espoir de ses proches est qu’il puisse être pour les dix derniers matchs.

Son équipe de communication a rapporté que Deck a demandé le numéro 6 comme numéro et qu’en ce qui concerne l’arrivée du joueur dans la ville, des événements devront être attendus dans les prochains jours.

La saison se terminera pour le Thunder, sauf pour un miracle, le 16 mai. L’argent, ceux 3,8 millions de dollars pour ce mois de relation prolongé de trois ans (même si seul le premier de ces trois est garanti), il l’a déjà dans son compte, comme celui qu’il dit. Le problème pour lui est sportif et culturel. Sportif car il préférera faire un trou le plus tôt possible et impressionner pour gagner ces deux clauses de garantie qu’il a dans son contrat et aussi pour ne pas perdre la forme face aux Jeux Olympiques, puisque son dernier match (contre Fenerbahce à Istanbul) est l’un des meilleurs qu’il a joué avec Madrid. Culturelle car l’adaptation n’est pas facile et, le cas échéant, la barrière de la langue devient très élevée (le seul joueur madrilène à ne pas être apparu à la télévision après les matches de l’Euroligue car il ne pouvait pas se défendre en anglais).

Deck sera le quatorzième argentin à disputer la NBA. A 26 ans, cette opportunité en or s’est présentée à lui qui, pour le moment, l’a laissé paralysé au moment culminant de la saison de basket.

L’entraîneur du Thunder, Mark Daigneault, a parlé de la situation de Deck à la presse avant d’affronter les Raptors dimanche. “Nous aimerions que vous rejoignez l’équipe dès que possible, mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a des choses contractuelles et aussi des COVID qui affectent les temps. Nous sommes à la merci des agendas des autres dans beaucoup de ces choses”, a-t-il déclaré. malheureusement pour votre absence.