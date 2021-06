Les débuts de Kevin Magnussen en IndyCar en tête de course · .

Vendredi matin, Kevin Magnussen a été présenté pour la première fois au paddock et aux médias de la série IndyCar, sachant qu’il était, selon ses propres mots, “le moins préparé que j’aie jamais été pour participer à une course”.

Moins de 48 heures plus tôt, Magnussen a été engagé pour piloter pour McLaren SP, reprenant leur numéro 7 orange et bleu Dallara/Chevrolet à la place du blessé Felix Rosenqvist. Il n’avait pas testé d’IndyCar avant le début du week-end et n’était pas habitué à la conduite physique d’une Dallara IR18 sans direction assistée. Il avait parcouru le circuit Road America de 6,5 kilomètres – mais en test, pas en compétition – et a trouvé une piste qui lui rappelait les circuits européens classiques comme Spa-Francorchamps.

“Je suis aussi préparé que possible avec les limites du temps, mais ce sera certainement une courbe d’apprentissage abrupte lorsque je monterai dans la voiture pour la première fois cet après-midi”, a déclaré Magnussen. Même avec un coéquipier comme le leader du championnat Patricio O’Ward pour le soutenir, Magnussen a dû faire face à une courbe d’apprentissage très raide au cours du week-end.

Parmi les sources d’informations utiles que Magnussen a exploitées avant ses débuts, il y avait Romain Grosjean, son coéquipier de Haas en Formule 1 des quatre saisons précédentes, qui a réussi à s’installer à IndyCar.

“Après avoir quitté la Formule 1, c’est comme si un tout nouveau monde d’opportunités s’était ouvert”, a déclaré Magnussen à propos de sa chance surprise en IndyCar. “C’est très agréable de pouvoir regarder toutes sortes de choses différentes et d’aller simplement m’amuser avec ce que je fais.”

Magnussen est arrivé en IndyCar au pied levé« Je suis un pilote de course et un passionné. J’aime conduire des voitures de course et j’aime la compétition. Pouvoir faire toutes ces choses différentes et expérimenter toutes ces voitures et circuits différents à travers le monde est vraiment un privilège, et ce week-end va être un autre grand privilège. »

Des premiers essais du vendredi après-midi aux deuxièmes essais du samedi matin, Magnussen a amélioré son meilleur temps de 3,5 secondes. Mais il a terminé avant-dernier de son groupe de qualification, seulement quatre dixièmes plus rapide que Jimmie Johnson. Cela a laissé Magnussen, un vétéran de 120 grands prix de Formule 1 avec McLaren, Renault et Haas, partant 21e pour ses débuts en IndyCar.

Peut-être que certains observateurs attendaient plus d’un récent naufragé de Formule 1 au sommet de sa carrière, à peine une semaine après sa première victoire dans le championnat IMSA SportsCar dans les rues de Detroit. Mais être à une seconde de se qualifier pour la deuxième étape des qualifications après seulement 31 tours dans une voiture inconnue n’est pas à dédaigner.

Il n’a pas beaucoup progressé au début de la course et a fait une folle excursion hors piste dans l’herbe au virage 13 après six tours. Cela l’a fait chuter à la 20e place, derrière Takuma Sato dans une voiture accidentée. Magnussen a effectué son premier arrêt au stand au 14e tour, puis est revenu au 17e tour lors du premier jaune du parcours complet après la vrille de Johnson au huitième virage.

Avec un nouveau train de pneus composés alternatifs, Magnussen est passé de la 22e à la 18e au moment du deuxième jaune, cette fois pour le spin de Marcus Ericsson au virage trois. Depuis que Magnussen était aux stands lors de la dernière période de Safety Car, Billy Vincent, le directeur de la compétition de McLaren SP – et stratège de leur numéro 7 Dallara/Chevrolet – a vu une opportunité de placer son pilote en tête du peloton. Vincent a demandé à Magnussen de rester en piste, tandis que toutes les autres voitures devant lui se sont précipitées vers la voie des stands pour faire le plein et changer de pneus.

Lorsque la course est repartie à partir du 25e tour, c’est Kevin Magnussen qui mène le peloton jusqu’au drapeau vert, sa première fois aux avant-postes dans une course en monoplace depuis qu’il a remporté le titre 2013 en Formula Renault 3.5. Et avec la voiture doublée de Sébastien Bourdais comme tampon entre lui-même et Takuma Sato, deuxième (qui a également mené la même stratégie), Magnussen a pu enchaîner des tours constants dans l’air pur, sur un nouveau set du composé alternatif plus doux. pneus.

Un peu de chance l’a aidé à prendre la tête au 25e tour. Sato a finalement pu se frayer un chemin devant Bourdais, puis a dépassé Magnussen pour entamer le virage 5 au 31e tour – juste avant que Magnussen n’aille aux stands pour son troisième arrêt.

Magnussen aurait pu arriver au bout avec un arrêt au stand de plus s’il avait pu atteindre le drapeau à damier. Mais au 33e tour, sa voiture perd le volant au septième virage et sa première course en IndyCar est terminée, classée 24e sur 25 partants. Un résultat peu flatteur pour couronner un week-end très difficile, mais dans lequel Magnussen est entré et sorti avec une perspective positive.

« Je vais partir d’ici avec un grand sourire bien que nous n’ayons pas terminé la course à cause d’un problème mécanique. J’ai eu une expérience très amusante et je veux dire merci à toutes les personnes impliquées », a déclaré Magnussen après la course.

« Dans l’ensemble, ce week-end a été une expérience amusante. Je suis très reconnaissant envers Arrow McLaren SP pour cette opportunité. Je souhaite à Felix un prompt rétablissement et qu’il soit de retour là où il devrait être dans la voiture.

Magnussen a passé un total de six tours en tête. C’est six tours de plus qu’il n’a mené tout au long de sa carrière en Formule 1. C’était le double du montant que son père Jan a mené sur 11 départs dans la série CART en 1996 (avec Penske-Hogan Racing) et 1999 (avec Patrick Racing).

Magnussen sera-t-il le prochain ex-pilote de F1 à s’engager dans l’IndyCar ? S’il n’a visiblement pas pris la tête uniquement au mérite, une fois arrivé en tête, il a commencé à ressembler à un pilote qui a sa place. Le mois dernier, Magnussen s’est rendu à l’Indianapolis Motor Speedway lors des essais pour l’Indianapolis 500, ce qui en soi a déclenché une discussion sur la question de savoir si le Danois de 28 ans voulait ou non suivre Grosjean dans la série.

“L’Indy 500 est définitivement quelque chose que je veux faire un jour”, a déclaré Magnussen. «Je ne travaille pas vraiment activement à cela en ce moment, je prends juste les choses un jour à la fois. J’ai ma saison avec Chip Ganassi Racing et Cadillac en (IMSA) DPi et c’est mon objectif principal. Et puis ce qui se passe dans le futur et qui arrivera. J’ai dit que l’IndyCar et surtout l’Indy 500 – c’est un rêve de le faire, et nous verrons si cela se produit à partir de là.

Les débuts de Magnussen sur Road America sont arrivés dans un délai trop court et ont été trop brefs pour tirer des conclusions définitives sur son potentiel en tant que pilote IndyCar. Mais il a laissé des questions alléchantes sans réponse sur ce qu’il pouvait faire avec une conduite à temps plein, et “K-Mag” serait sûrement le bienvenu en IndyCar à tout moment à l’avenir – que ce soit avec McLaren SP, Ganassi ou une autre équipe.

