Les débuts de l’ETF de la stratégie Bitcoin de Proshares capturent près d’un milliard de dollars de volume – Marchés et prix Bitcoin Planet

Le premier fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin a été lancé aux États-Unis et a battu des records mardi, capturant près d’un milliard de dollars en volume total. Eric Balchunas, l’analyste principal des ETF pour Bloomberg, a déclaré que l’ETF Proshares Bitcoin Strategy (BITO) a définitivement « défié les attentes ».

Proshares Bitcoin ETF commande un volume important

Le fonds négocié en bourse (BITO) de Proshares Bitcoin Strategy s’est bien comporté le premier jour, puisqu’il a clôturé la journée à 16h00 (HAE) à 41,94 $ l’unité. Pendant ce temps, le prix du bitcoin (BTC) a grimpé en flèche mardi, atteignant un sommet de 64 367 $ sur l’échange de crypto Bitstamp quinze minutes après la cloche de clôture à Wall Street.

Liens sponsorisés

Graphique ETF de stratégie Bitcoin de Proshares (BITO) pour le 19 octobre 2021, premier jour de négociation de l’ETF.

Alors que les actions de l’ETF ont échangé leurs mains à la Bourse de New York (NYSE), BITO a atteint un sommet quotidien de plus de 42 $. L’analyste de Bloomberg Intelligence, James Seyffart, a tweeté à la fin de la journée: « On dirait que le décompte final sera d’environ ~ 990 millions de dollars de négociation pour BITO lors de son premier jour de négociation. »

Eric Balchunas, l’analyste principal des ETF pour Bloomberg, a également tweeté sur l’action que l’ETF de stratégie Bitcoin de Proshares a vue mardi. « BITO à peu près 1 $ [billion] en volume total aujourd’hui (993 millions de dollars courants mais les transactions continuent d’affluer) », a déclaré Balchunas. « De loin le premier jour le plus important de tous les ETF en termes de volume « naturel ». Il a également négocié plus de 99,5 % de tous les ETF ([including] quelques gros [ones] comme DIA, ARKK, SLV). Ce [definitely] a défié nos attentes. L’analyste a ajouté :

Si nous n’excluons pas les ETF où leur volume Day One était littéralement un investisseur géant pré-planifié ou BYOA (pas naturel), il se classe toujours n°2 dans l’ensemble. Voici cette liste. La raison pour laquelle certains d’entre eux ne devraient pas être inclus selon l’OMI est qu’ils ne représentent pas vraiment l’intérêt de la base.

Alors que l’ETF bitcoin Proshares a connu une bonne journée, les marchés au comptant du bitcoin (BTC) se sont également déchaînés le 19 octobre. La capitalisation boursière de BTC a augmenté de plus de 1,2 billion de dollars mardi et le volume des échanges mondiaux a été de 42,4 milliards de dollars tout au long de la journée.

Balchunas a souligné que le résultat de la première performance d’ETF bitcoin d’aujourd’hui aux États-Unis « rend la vie beaucoup plus difficile pour le succès des prochains ETF en ligne ». Il a ajouté : « Chaque jour compte [because] une fois qu’un ETF obtient [known] comme « l’un » et a des tonnes de [liquidity], c’est pratiquement impossible de voler (voir SPY, GLD).” Balchunas a conclu :

Qu’est-ce que cela signifie pour les actifs? Je suppose qu’environ la moitié de ce volume finira par couler les deux prochains jours. [Probably] à 750 $ [million] à la fin de la semaine, quelque chose comme ça. Le volume de demain sera intéressant et combien il se résume à la Terre vs [staying] haute.

Que pensez-vous des performances de l’ETF de stratégie Bitcoin de Proshares (BITO) mardi ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

Tags dans cette histoire

1 milliard, Bitcoin (BTC), bito, BTC, Eric Balchunas, performance ETF, Volume ETF, Premier ETF Bitcoin, Premier ETF Bitcoin américain, James Seyffart, NYSE, nyse arca, débuts le 19 octobre, Proshares ETF, volume de demain, Wall Street

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Tradingview, divers logos,

Clause de non-responsabilité: Cet article est à titre informatif seulement. Il ne s’agit pas d’une offre directe ou d’une sollicitation d’offre d’achat ou de vente, ni d’une recommandation ou d’une approbation de produits, services ou entreprises. Bitcoin.com ne fournit pas de conseils d’investissement, fiscaux, juridiques ou comptables. Ni la société ni l’auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans cet article.