Les débuts de l’Inde dans la géopolitique technologique

La visite de quatre jours du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis (du 22 au 25 septembre) a été importante d’un point de vue technologique. L’accent mis sur les technologies émergentes était un fil conducteur qui a traversé les sommets Modi-Biden et Quad ainsi que l’interaction du PM avec les principaux PDG américains.

Les dirigeants du Quad ont déclaré un ensemble de principes sur la conception, le développement, la gouvernance et l’utilisation des technologies. Le sommet a également lancé de nouvelles initiatives dans les domaines des semi-conducteurs, de la 5G, de la cybersécurité, de l’espace et de la biotechnologie. Cela suggère l’importance primordiale que les partenaires Quad accordent à la collaboration pour le développement des capacités technologiques, qui a une dimension inhérente à la sécurité nationale.

Dans la déclaration conjointe indo-américaine à l’issue de la réunion bilatérale des dirigeants, les deux pays ont décidé de coopérer dans les technologies clés qui « définissent les processus d’innovation ». Ils ont également convenu de renforcer les liens avec le secteur privé dans des domaines critiques tels que les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs, la biotechnologie et l’informatique.

Pour rechercher des investissements du secteur privé, PM Modi a rencontré les PDG de Blackstone, Adobe, Qualcomm, First Solar et General Atomics. Hormis le géant financier Blackstone, quatre d’entre eux sont respectivement des acteurs établis dans les domaines des logiciels, de l’électronique des semi-conducteurs, de l’énergie solaire et des technologies de défense.

Il ressort clairement de ces développements que l’Inde cherche à tirer parti de son énorme marché numérique pour façonner l’agenda technologique à l’échelle mondiale. Il recherche également un plus grand engagement du secteur privé et de gouvernement à gouvernement pour réduire la dépendance des importations vis-à-vis de la Chine pour les technologies critiques. Ceci est conforme aux politiques technologiques nationales.

L’Inde deviendra un grand consommateur de technologies émergentes d’ici la prochaine décennie. D’ici 2025, il comptera plus de 900 millions d’internautes et la demande en électronique s’élèvera à 400 milliards de dollars. Sa demande énergétique devrait atteindre 8,6 billions de dollars en 2040, une croissance plus rapide que n’importe quel pays du monde. Une telle échelle de consommation de technologie garantit que l’Inde est une partie prenante active et un façonneur de l’agenda technologique à l’échelle mondiale.

Au cours du sommet, les pays Quad ont décidé de former des groupes de contact sur les normes techniques pour superviser les activités liées aux normes sur l’intelligence artificielle et les communications avancées. Ils ont également décidé de lancer la Semiconductor Supply Chain Initiative et de faciliter la coopération sur la diversification et le déploiement de la 5G. Les dirigeants ont maintenant convenu de former des groupes de travail pour la cybersécurité et la coopération spatiale, et de garder un œil sur les nouvelles tendances de la recherche en biotechnologie.

La mise en œuvre réussie des initiatives de Quad peut répondre à de nombreux objectifs nationaux de l’Inde à travers différentes technologies. Par exemple, l’Inde doit construire son infrastructure numérique pour une utilisation optimale des technologies 5G. Malgré la prévision d’une demande croissante d’électronique, l’Inde reste un importateur net de semi-conducteurs et cherche à s’intégrer dans la chaîne de valeur mondiale. Il reste également très vulnérable aux cybermenaces. En tant que puissance spatiale de premier plan, l’Inde a également du poids pour façonner les normes internationales relatives aux utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique.

Grâce aux interactions commerciales de PM Modi aux États-Unis, l’Inde a démontré son intention de renforcer les capacités dans les secteurs d’importance stratégique ; en particulier, les infrastructures, les semi-conducteurs, la connectivité numérique, les véhicules aériens sans pilote (UAV) et les panneaux solaires. Les communiqués de presse officiels de la réunion du Premier ministre avec les quatre PDG d’entreprises technologiques ont fait allusion à des initiatives nationales dans les secteurs respectifs, indiquant une synergie entre les politiques intérieure et étrangère de l’Inde.

Qualcomm a été invité à investir dans la fabrication nationale de semi-conducteurs conformément aux programmes d’incitation liés à la production (PLI) et de conception et de fabrication de systèmes électroniques (ESDM) récemment lancés. La National Electronics Policy 2019 mentionne les importations de semi-conducteurs comme un grave point de pression pour les réserves de change du pays et doit être abordée.

L’interaction du Premier ministre avec General Atomics, un fabricant de drones armés, suivie de l’annonce bilatérale indo-américaine du développement conjoint de drones aériens, jouera un rôle déterminant dans le développement des capacités des drones, un élément important de la guerre future. Son interaction avec le PDG d’Adobe a impliqué des discussions sur Digital India pour le bien-être social tandis que la société d’énergie renouvelable First Solar a exprimé son intérêt pour la mise en place d’installations de fabrication en Inde dans le cadre du PLI. La mise en place d’infrastructures solaires est cruciale pour que l’Inde atteigne l’objectif de générer 450 GW d’énergie renouvelable d’ici 2030.

Notamment, l’Inde a une très forte dépendance des importations vis-à-vis de la Chine dans les secteurs mentionnés ci-dessus, à savoir les semi-conducteurs (71 % de part de marché domestique, y compris Hong Kong), les smartphones (45 %), les télécommunications (75 %) et le solaire/photovoltaïque. cellules (90%). Des investissements diversifiés et des transferts de technologie dans ces secteurs aideront l’Inde à contrer le potentiel de coercition économique chinoise.

L’Inde est une puissance technologique « latente » car elle façonne les processus d’innovation mondiaux grâce à sa diaspora influente dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM). Son rôle dans la géopolitique de la technologie, bien qu’imperceptible, est déterminant. Les développements au cours de la visite du Premier ministre Modi aux États-Unis illustrent que la modernisation technologique de l’Inde deviendra l’un des domaines prioritaires de la politique étrangère de l’Inde. Lorsque l’Inde renforcera ses capacités nationales dans les technologies émergentes, elle en viendra progressivement à influencer la géopolitique mondiale de la technologie.

