Les débuts de Lionel Messi au PSG : programme et où regarder le PSG à la télévision

25/08/2021 à 15h40 CEST

Ronald Gonçalves

Après une attente courte mais anxieuse, Lionel Messi fera ses débuts avec le PSG. est Dimanche 29 août à 20h45 heures par Télécinco et mitele.es, vous pourrez profiter de la première participation du joueur argentin historique en tant que professionnel du club parisien, étant donné qu’il doit assumer ses responsabilités avec Journée 4 de Ligue 1 contre Reims.

Dans ce sens, Mauricio Pochettino, directeur technique de l’entité au capital, accordera à l’ancienne star culé les premières minutes de sa carrière dans le Paris Saint Germain. De même, on s’attend à ce qu’il rencontre pour la première fois sur le terrain de jeu avec Neymar, avec qui le Rosario n’entre pas sur le terrain en partenaire et non en adversaire depuis le départ du Brésilien de Barcelone en 2017.

De même, il faut noter que Le PSG arrive en tant que leader incontesté du championnat de France, puisqu’il a remporté les trois matches qu’il a disputés à ce jour et qu’il est donc seul en tête du classement au-dessus des équipes telles que Angers, les Joli et le Clermont. Partant de ce grand départ, il semble que le premier championnat de Messi hors des limites de Blaugrana, bien qu’il reste encore toute la saison à découvrir.

DÉBUTS DE LIONEL MESSI AVEC LE PSG : HORAIRE ET O VOIR À LA TÉLÉ

Ainsi, nous résumons que Les débuts de Lionel Messi auront lieu ce dimanche 29 août à 20h45 à l’occasion du choc entre le PSG et Reims, gibier que l’on peut voir en Espagne avec l’aimable autorisation de Télécinco et mitele.es.