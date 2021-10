Les débuts de Luka Doncic dans la ligue des Hawks sour

Victoire nette de Atlanta Hawks en vue de Les francs-tireurs de Dallas par 113-87 dans un duel que la Géorgie a dominé dès le début et qui a condamné au troisième quart-temps. Les Hawks ont prouvé qu’atteindre les finales de l’Est la saison dernière n’était pas un accident et ils ont clairement gagné avec un match choral. Cam Reddish a été le meilleur marqueur avec 20 points. Trae Young a contribué 19 unités et 14 passes décisives et John Collins est passé à 16 points et 9 rebonds. Sur les Mavs, mauvais Luka Doncic sur le coup. Le Slovène n’a pas commencé la campagne à bon escient et a terminé le match avec 18 points, 11 rebonds et 7 passes décisives. Bad aussi Kristaps Porzingis, qui est resté à 11 unités.

Depuis le début. pic.twitter.com/ycALiWSPVb – Atlanta Hawks (@ATLHawks) 22 octobre 2021