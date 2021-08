Les débuts de Messi au PSG, suivis par plus de deux millions de personnes

30/08/2021

Leo Messi génère des attentes partout où il va et à ses débuts avec le PSG, il n’allait pas être moins. Télécinco a décidé d’acquérir les droits de la réunion et a réussi à être le plus regardé en « prime time » dimanche, avec un 18,6% de part d’audience et 2,2 millions de téléspectateurs. Au total, un peu plus de six millions de personnes (6 734 000) sont passées par la chaîne pour regarder un moment du match contre Reims (22,7% de part à la chaîne).

Les chiffres sont vraiment bons et c’était en compétition avec l’un des streamers les plus célèbres au monde : Ibai Llanos. Dans une manœuvre historique en Tic, le natif de Bilbao a également acquis les droits de voir les premières minutes de Messi avec un autre maillot qui n’était pas le maillot du Barça de ladite plate-forme. “C’est de la folie absolue uniquement avec des gens d’Espagne”, a déclaré Llanos dans un tweet. Et ce n’est pas pour moins, puisque sur la chaîne il a obtenu un pic d’audience de 500 000 téléspectateurs, atteignant au total plus de deux millions de personnes.

Dans ces chiffres, il faut tenir compte du fait que la star argentine n’a foulé le gazon qu’à la 68e minute du match, lorsqu’il a été remplacé par Neymar et que le PSG s’était déjà imposé 0-2 à Reims.