Les débuts de rêve pour Carlos Sainz

26/03/2021

À 19:45 CET

Il y a à peine quatre mois, à Bahreïn, Carlos Sainz Il a joué dans l’une de ses meilleures courses avec McLaren, grimpant de 10 places pour la cinquième finale. Le circuit de Sakhir était, sans aucun doute, le cadre idéal pour signer ses débuts officiels avec Ferrari. «Un week-end que je n’oublierai jamais», avoue-t-il avec enthousiasme Carlos, devenu aujourd’hui le troisième pilote espagnol à disputer un grand prix avec Ferrari, après Marqués de Portago et Fernando Alonso.

Depuis l’annonce de son arrivée à Maranello, le natif de Madrid a réussi à convaincre ses patrons et les Tifosi par des gestes, du travail et de l’humilité. Mais rien de tout cela ne fonctionnera si vous ne l’amenez pas sur la piste. Et dans c’est Sainz, qui a terminé ses premiers essais libres avec SF21 à Bahreïn en quatrième position, trois dixièmes de retard sur le meilleur temps de Verstappen avec le Red Bull et seulement 45 millièmes de la Mercedes Hamilton. Un vendredi ne suffit pas pour des lectures très précises, mais l’avis de Sainz vous devez en tenir compte.

Efficacité et doutes Sainz chez Alpine

VerstappenComme en pré-saison, il a de nouveau été la référence au premier jour du grand prix (1.30.847), même si les différences avec ses rivaux directs se rétrécissent. Le Néerlandais a mené les deux séances, la seconde dans des conditions similaires à celles attendues pour la course. Lando Norris a terminé deuxième avec une McLaren qui continue de croître en potentiel et qui a laissé le champion Lewis Hamilton à la troisième place provisoire. Bottas n’a pas réussi à surmonter Sainz avec la Mercedes, qui est déjà d’actualité. Le Madrilène a terminé quatrième (1’31 »127) avec le composé plus souple de Pirelli, de quoi rappeler le message de Ferrari, qui vise cette année à sortir de la spirale négative de 2020 et à se rapprocher de la bataille pour le podium.

De pires sentiments émergent de la première de Fernando Alonso avec Alpine, quinzième (1’31 »770) sur ses premiers essais avec le pneu tendre. L’Asturien a été exclu du « top 10 », comme son partenaire Esteban Ocon (11ème). En attendant de tirer des conclusions plus réalistes lors des ‘qualy’ ce samedi, la voiture de Alonso semble être plus proche de Williams ou Haas que des équipes de tête.

GP de Bahreïn. Essais libres 2

1er M. Verstappen Red Bull 1’30 « 847 23

2e L. Norris McLaren 1’30 « 942 +00 » 095 25

3e L. Hamilton Mercedes 1’31 « 082 +00 » 235 24

4e Carlos Sainz Ferrari 1’31 « 127 +00 » 280 26

5e V. Bottas Mercedes 1’31 « 218 +00 » 371 23

6e D. Ricciardo McLaren 1’31 « 230 +00 » 383 22

7e Y. Tsunoda AlphaTauri 1’31 « 294 +00 » 447 23

8º L. Promenade Aston Martin 1’31 « 393 +00 » 546 24

9e P. Gasly AlphaTauri 1’31 « 483 +00 » 636 27

10e Red Bull S. Perez 1’31 « 503 +00 » 656 23

11º E. Ocon Alpine 1’31 « 601 +00 » 754 24

12º C. Leclerc Ferrari 1’31 « 612 +00 » 765 26

13e A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’31 « 740 +00 » 893 27

14e S. Vettel Aston Martin 1’31 « 769 +00 » 922 26

15e Fernando Alonso Alpine 1’31 « 770 +00 » 923 24

16e K. Raikkonen Alfa Romeo 1’31 « 862 +01 » 015 15

17e G. Russell Williams 1’32 « 331 +01 » 484 27

18º M. Schumacher Haas 1’33 « 297 +02 » 450 24

19e N. Latifi Williams 1’33 « 400 +02 » 553 28

20e N. Mazepin Haas 1’33 « 449 +02 » 602 18