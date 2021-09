Les débuts de Saul Niguez sont à oublier à Stamford Bridge

in

Saul Niguez était l’une des histoires de la date limite de transfert alors que Chelsea poussait un mouvement pour l’homme de l’Atletico Madrid. Saul a officiellement déménagé le jour de la date limite pour un contrat de prêt d’une saison. Aujourd’hui à Stamford Bridge contre Aston Villa, nous avons vu les débuts de Saul pour Chelsea et ce n’était pas une soirée inoubliable pour le milieu de terrain.

Chelsea a vraisemblablement signé le milieu de terrain espagnol en raison de ses compétences défensives, en particulier de ses capacités de tacle alors qu’il menait à maintes reprises la Liga en tacles. Saul a d’autres compétences à offrir à Chelsea, mais sa force défensive était probablement l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont essayé si fort de l’avoir cet été. Contre Aston Villa, ces compétences étaient introuvables car il avait des débuts à oublier et a inévitablement été éliminé à la mi-temps.

Les débuts de Saul Niguez laissent les fans de Chelsea vouloir

Saúl Ñíguez a remporté 0 des 7 duels au sol qu’il a disputés au cours de ses 45 premières minutes en tant que joueur de Chelsea. Un début délicat pour l’Espagnol. pic.twitter.com/pBfPwCRvCP – Statman Dave (@StatmanDave) 11 septembre 2021

Débuts décevants

Saul était presque invisible au milieu de terrain contre Aston Villa, que ce soit sur le ballon, où il n’a systématiquement pas réussi à faire de passes, ou sur la défensive. La défense de Chelsea a été exposée tout au long de la première mi-temps et c’était souvent Saul Niguez en faute. L’Espagnol n’était pas dans le rythme et prend du retard.

Pour un joueur connu pour ses compétences défensives, Saul n’a offert aucune sorte de résistance à Villa car il a laissé beaucoup d’espace libre à l’offensive de Dean Smith pour exposer. À l’occasion, il semblait que Saul escortait un joueur de Villa dans une position dangereuse dans ou autour de la boîte. La meilleure façon de décrire Saul dans ce jeu est paresseux, il ne semblait pas intéressé à arrêter Aston Villa et à aider sa défense, plutôt heureux de permettre à Edouard Mendy de garder Villa sans but.

Bien que Saul Niguez n’ait pas commencé fort à Chelsea lors de ses débuts, il serait dur de le juger sur la seule base de cette apparence. Chelsea dans son ensemble avait parfois l’air fragile en première mi-temps et le trio de milieu de terrain était souvent contourné par Aston Villa en attaque. La raison pour laquelle l’essentiel du blâme reviendra à Saul est qu’il est censé être le membre défensif du milieu de terrain et qu’il ne pourrait pas jouer ce rôle dans ce match.

Chelsea dans son ensemble était une équipe plus composée et efficace dans la seconde moitié du match contre Aston Villa, si Saul Niguez aurait été meilleur dans cette moitié avec une performance plus composée restera inconnu, mais il aura sûrement des chances de faire ses preuves. à Thomas Tuchel à l’avenir.

Photo principale

Intégrer à partir de .