Les débuts de Sergio Ramos avec le PSG sont à nouveau retardés

19/11/2021 à 19:12 CET

Artur Lopez

Les débuts de Sergio Ramos avec lui Paris Saint Germain est retardé. Là encore, le défenseur espagnol devra prolonger son attente pour porter un short lors d’un match officiel avec les Parisiens. Après une rencontre avec la zone médicale du PSG, Mauricio Pochettino a accepté la mesure de précaution pour garder Ramos hors de l’appel contre Nantes. L’entité ne veut pas prendre de risques avec le défenseur central, qui cumule deux semaines d’entraînement avec le groupe.

Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur argentin a avancé une conversation en attente avec les médecins pour évaluer les options de l’Andalou pour ses débuts ce samedi 20 novembre : « J’ai une réunion avec le service médical pour voir si ces joueurs peuvent être dans le groupe. Nous n’avons pas encore décidé, nous déciderons dans une heure. »

Enfin, après la réunion, Pochettino n’a pas voulu prendre de risque, conseillé par l’équipe médicale du PSG. Ramos a déjà une décharge médicale, mais il n’a toujours pas le feu vert pour concourir. Le Sévillan n’a plus joué de match depuis le 5 mai et rejoint les blessés de Gianluigi Donnarumma, avec une gastro-entérite, Marquinhos, qui ne s’est pas entraîné normalement ce matin, et Neymar, qui revient blessé de la trêve internationale avec le Brésil.